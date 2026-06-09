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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23005980 www.24chasa.bg

Разработват нови терапии срещу рак на белия дроб

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Джи Ес Кей придобива разработчик на лекарства срещу рак на белия дроб за 10,6 млрд. долара СНИМКА: PIXABAY

Фармацевтичният гигант Джи Ес Кей (GSK plc) се споразумя да придобие американската компания за разработване на онкологични лекарства „Нювалент“ (Nuvalent Inc.) за 10,6 млрд. долара в брой, с цел разширяване на портфолиото си в областта на лечението на рак на белия дроб, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Сделката оценява „Нювалент“ на приблизително 124 долара за акция, което представлява премия от 40 на сто спрямо последната цена на затваряне на книжата на компанията.

Главният изпълнителен директор на Джи Ес Кей Люк Майлс заяви, че придобиването предлага „значителни нови възможности за лечение“ за пациенти с рак на белия дроб и създава платформа за разширяване чрез експерименталния медикамент „Рис-Рез“ (Ris-Rez) – антитяло-лекарствен конюгат (лекарства, които се целят в унищожаването само на раковите клетки - бел. ред) в късен етап на клинични изпитвания.

Нетната инвестиция на Джи Ес Кей, след приспадане на придобитите парични средства, се оценява на около 9,4 млрд. долара. Британската компания посочва, че очаква сделката да допринесе за ръст на продажбите и оперативната печалба от 2027 г., както и за увеличение на основната печалба на акция от 2029 г.

Люк Майлс има задачата да убеди инвеститорите, че дружеството може да постигне цел за приходи над 40 млрд. британски лири до 2031 г., да разшири портфолиото си от разработки и да се справи с изтичането на патентната защита през 2028 г. на лекарството срещу ХИВ Долутегравир (dolutegravir).

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Джи Ес Кей придобива разработчик на лекарства срещу рак на белия дроб за 10,6 млрд. долара СНИМКА: PIXABAY

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