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546 заразени с варицела през юни, най-много са в София

Волен Стефанов

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Растат случаите на хепатит  - от началото на годината са с близо 300 повече спрямо същия период на 2025 г.

Националният център по обществено здраве и анализи отчита ново увеличение на заболелите от шарки и хепатит у нас.

Регистрираните случаи на варицела от началото на годината са 13 854 - с 176 повече от същия период през 2025 г. Само през юни има 546 новозаболели от този вид шарка, като най-много са в София-град - 185, в Пазарджик не е установен нито един случай, сочат данните на НЦОЗА от 1 до 7 юни.

Статистиката показва спад при случаите на скарлатина. Въпреки регистрираните 58 нови случая за изминалата седмица, общият брой на заболелите от януари насам е 1543. Това е почти два пъти по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

Само за последната седмица са отчетени 26 нови случая на вирусни хепатити от всички групи, а от началото на годината общият им брой вече достига 832. За сравнение, през същия период на 2025 г. заболелите са били значително по-малко - 527.

Затоплянето на времето води и до зачестяване на стомашно-чревните проблеми. Регистрирани са 10 нови случая на кампилобактериоза - инфекция, която обикновено се пренася чрез сурово птиче месо, непастьоризирано мляко или замърсена вода. От началото на годината са регистрирани 250 случая, което е почти двойно повече спрямо миналата година - 140 случая.

Лекарите съветват при симптоми да се приемат много течности, за да се избегне обезводняване, като често инфекцията преминава и без специфично медикаментозно лечение.

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