Момчил Мавров отхвърли обвиненията срещу себе си и защити работата си в НЗОК

Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Момчил Мавров публикува открито писмо до народните представители, в което оспорва мотивите за предсрочното прекратяване на мандата му. Той определя отправените обвинения като необосновани и неподкрепени с доказателства, като подчертава, че срещу него няма установени нарушения от компетентни органи. Според Мавров действията му в НЗОК са били насочени към засилване на контрола, ограничаване на неправомерните разходи и повишаване на прозрачността в здравната система.

Ето какво пише в писмото:

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Във връзка с внесения проект на решение за предсрочно прекратяване на мандата ми като подуправител на Националната здравноосигурителна каса се обръщам към Вас с огромно уважение към институцията на Народното събрание и към правото на всяко парламентарно мнозинство да формира управленски екип, на който има доверие.Управляващите работят с хора, които познават, на които имат доверие и които споделят общата визия за развитието на здравната система. Това е нормална политическа практика и не бих спорил, когато има воля за подобно решение и когато то е мотивирано открито, като въпрос на политическа отговорност и управленски избор. Не мога да се съглася обаче, че една кадрова промяна може да бъде обосновавана с внушения, неистини или твърдения, за които липсват факти, установени с решения на компетентни органи или експерти, а не с доказателства.Внесените мотиви за прекратяване на мандата ми като подуправител на НЗОК се основават само на интерпретации и предположения, които не могат да заместят фактите и огромният обем доказателства в тяхна подкрепа. Твърденията на вносителите намират пълно и категорично опровержение, което съм изложил както следва по-долу и съм подкрепил с конкретни данни, документи и обективно проверима информация.

I. Относно искането и мотивите на ПГ „Демократична България":

По т. 1-4 от изложените мотиви и относно твърденията за нарушено доверие и управленски капацитет, институционална нестабилност и конфликт на интереси:

Като аргумент за нарушено доверие се посочва временното ограничаване на част от делегираните ми (от управителя на НЗОК) правомощия в края на 2025 г. Това е административна мярка, която е последвана от пълното възстановяване на правомощията ми след извършени проверки, без установени нарушения, без санкции и без ангажиране на отговорност. При наличие на нарушения те щяха да са официално констатирани, тъй като това е бил смисълът на административната мярка.

Останалите твърдения за институционална нестабилност и управленски дефицит се опровергават от реалните резултати в периода на краткото ми управление – внедрени са електронни услуги, засилен е финансовият контрол, подобрена е ефективността и проследимостта на процесите в системата на НЗОК, решени са редица дългогодишно отлагани въпроси и проблеми на изпълнителите и здравноосигурените лица, което може лесно да се проследи и установи. Бяха извършени едни от най-мащабните контролни действия в системата. Проверки на НЗОК установиха стотици несъществуващи легла, върху които е генерирана дейност и плащания за десетки милиони, в това число бяха разкрити сериозни несъответствия в отчетността на лечебни заведения. Идентифицирани и коригирани бяха пропуски, осигуряващи правна възможност за ползване на по-голям ресурс от регламентирания с НРД, водещи и до по-големи плащания към изпълнителите на медицинска помощ. Беше овладян преразход на средства за десетки милиони, причина за който бяха грешен финансов анализ и финансово необосновано предложение до НС на НЗОК. Смятам, че резултатите ясно показват моят стремеж за по-строг контрол и защита на средствата на здравноосигурените граждани.

По отношение на твърденията за конфликт на интереси и облагодетелстване на икономически субекти следва да се подчертае, че няма нито едно влязло в сила решение на съд или друг правоохранителен или контролен орган, което да установява подобни нарушения. Вносителите посочват само интерпретации. Обективната истина изисква вината и нарушенията да се установяват от компетентните институции, а не чрез публично разпространявани внушения или политически изказвания.По т. 5 от изложените мотиви и относно твърденията за наличие на данни за осуетяване на проверки на инспекторите на НЗОК в РЗОК:Инспекторатът на НЗОК е единствено на подчинение на управителя на НЗОК. За краткия период от време, през който съм бил вр.и.д. управител на НЗОК не съм се намесвал в работата на специализираното звено. Инспекторатите осъществяват своята дейност при спазване на закона и под прякото ръководство на органа, който ги е назначил. По закон инспекторите притежават процесуална независимост.

В съответствие с чл. 46, ал. 8 и ал. 9 от Закона за администрацията и чл. 22, ал. 11 от ПУДНЗОК, Инспекторатът ежегодно представя отчет за дейността си пред управителя на НЗОК, но и пред Главния инспекторат към МС.За периода на управлението ми като вр.и.д. управител на НЗОК (от 01.04.2024 г. до 01.09.2024 г.), съгласно Регистъра на постъпилите сигнали в Инспектората на НЗОК, няма постъпили такива, касаещи дейността на РЗОК-Пловдив. За периода от 01.04.2024 г. до 31.08.2024 г., Инспекторатът на НЗОК е извършил една проверка на дейността на РЗОК Пловдив. Същата е на основание Заповед № РД-25-451/04.07.2024 г. на вр.и.д. управител на НЗОК и е по повод писмо вх. № 09-04-257/27.06.2024 г. от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" за проверка на командировъчните листове на 4-ма служители на РЗОК Пловдив. Във връзка с изводите и на база фактическите констатации е предложено образуване на дисциплинарно производство на длъжностни лица от РЗОК - Пловдив. Докладът е утвърден от мен на 12.08.2024 г. и на основание чл. 123 от АПК, копие от същия с резултатите от проверката, е изпратен на председателя на ДАНС. При проведеното на базата на доклада дисциплинарно производство на 5-ма държавни служители е наложено дисциплинарно наказание „Понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца". Същите са влезли в сила.

Във връзка с доклада на инспектората, от мен като вр.и.д. управител на НЗОК са предприети и административни мерки с цел превенция, като са изготвени и утвърдени промени във Вътрешни правила за командироване в страната и чужбина с системата на НЗОК № РД-16-51/01.08.2024 г., които са сведени за изпълнение до структурните звена на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК.По отношение на твърденията за бездействие и възпрепятстване на контролната дейност спрямо изпълнителите на медицински дейности и в частност – цитираната в мотивите УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД - Пловдив, ще посоча следното:Твърденията за осуетяване и възпрепятстване на проверки са манипулация и отново не са подкрепени с доказателства. Съгласно закона, контролната дейност се осъществява от длъжностни лица на НЗОК и РЗОК, под ръководството на управителя на НЗОК.Подуправителят на НЗОК няма законови правомощия да възлага, спира или влияе върху конкретни проверки и техните резултати, още повече, че за времето, през което съм осъществявал функциите си като подуправител, такива правомощия не са ми делегирани.Конкретно по отношение на визираното лечебно заведение, в което действително съм работил до 2022 г., фактите категорично опровергават изложените от вносителите твърдения. Спрямо УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД почти ежемесечно, а в много случаи и в рамките на по-кратки периоди, са извършвани проверки от контролните органи, и това е лесно проверимо на база на справка за контролната дейност на НЗОК и РЗОК, която към момента, предвид качеството ми на подуправител, не е на мое подчинение. Само за периода, през който аз съм изпълнявал функциите на управител на НЗОК (април - септември 2024 г.) на цитираната болница са извършени 22 проверки.По т. 6 от изложените мотиви, свързани с наличието на обосновани съмнения за облагодетелстване на конкретни дружества:В мотивите се посочва, че Наредба №7 от 2021 г. на МЗ за реда и условията за определяне на списък на медицинските изделия по чл. 30 от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която се заплащат е била изменена по моя инициатива (проф. М. Мавров).

Твърди се, че наредбата е променена така, че за да се заплаща с публични средства, дадено медицинско изделие трябва да получи ОЗТ (Оценка на здравните технологии) от едно конкретно дружество. Твърденията не отговарят на истината, защото:Промяната на Наредба №7 е извършена с обнародване в Държавен вестник, бр. 110 от 31 декември 2024 г. на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/2021 г. на Министъра на здравеопазването. Работната група по изменение и допълнение на наредбата е сформирана със заповед на министъра на здравеопазването от 12 юни 2024 г. Окончателно становище по текстовете на наредбата е дадено с писмо изх. № 04-04-306 от 7 ноември 2024 г. на управителя на НЗОК (Станимир Михайлов), като становището му в частта за ОЗТ е без забележки.С промяната не се въвежда изискване, че за да се заплаща с публични средства, дадено медицинско изделие трябва да получи ОЗТ от определено дружество. Никъде в наредбата не е поставено изискване по отношение на авторството на ОЗТ или изискване за изготвяне на ОЗТ от определени дружества или дружества, отговарящи на определени изисквания. ОЗТ са част от заявителните документи на заявителите - правоимащите лица по Наредба №7. ОЗТ се внасят в деловодството на НЗОК по ред, определен във Вътрешни правила за работа на Комисията в НЗОК, утвърдени от управителя на НЗОК.Проектът на наредбата е поставен на обществено обсъждане с цел изразяване на становища от всички заинтересовани страни. Не са постъпвали становища против текстове, свързани с правото или задължението на заинтересованите лица за представяне на ОЗТ.

Подуправителят на НЗОК не е давал становища по предложенията и текстовете на наредбата, нито предварително, нито в рамките на сформираната в МЗ работна група или пред ръководството на МЗ, нито в периода от приемане на проекта на наредбата от ръководството на МЗ до обнародването й в Държавен вестник. Освен това, фактически и съгласно действащата уредба, подуправителят не участва в процедурите по разглеждане и оценка на заявителни документи по включване на нови МИ за заплащане от НЗОК.В т. 6 от мотивите, също така се твърди, че „В публикация на BIRD от 19 май 2025 г. се съдържат данни, че по предложение на НЗОК Министерство на здравеопазването е дерегистрирало лекарствен продукт за редки болести, използван предимно за лечение на деца, като това е довело до отпадане на пределната му цена и до последващо закупуване на медикамента от болници на значително по-висока стойност. Според публикацията действията на НЗОК и МЗ са гарантирали милиони левове оборот за конкретен доставчик и поне 3 милиона лева чиста печалба над заложената в пределната цена за съответния период. В същата публикация се твърди, че дерегистрацията на лекарството е била основана на неверни фактически предпоставки, както и че са налице данни, свързващи собствениците на дружеството доставчик „Реимекс Фарма" ООД с подуправителя на НЗОК проф. Момчил Мавров.

Тези твърдения имат особено висока обществена значимост, тъй като засягат не просто финансовия интерес на НЗОК, а достъпа до животоподдържаща терапия за деца с редки заболявания". Твърденията в мотивите и визираната публикация не отговарят на истината и доказателство за това е изложеното по-долу:Видно от цитираната публикация в Bird е че става въпрос за лекарствен продукт Ultomiris, Concentrate for solution for infusion 300 mg (100 mg/ml - 3 ml), INN Ravulizumab. Същият е включен в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на 2 януари 2024 г., за терапевтично показание: „Лечение на възрастни и педиатрични пациенти с телесно тегло 10 kg или повече, с пароксизмална нощна хемоглобинурия (ПНХ): при пациенти с хемолиза с един или повече клинични симптоми, показващи висока активност на заболяването; при пациенти, които са клинично стабилни, след като са лекувани с екулизумаб най-малко през последните 6 месеца" с МКБ код D59.5.На 7 юни 2024 г. в Националната здравноосигурителна каса постъпва писмо вх. № 11-02-1071/07.06.2024 г. от д-р Благомир Здравков - изпълнителен директор на СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев" ЕАД, с което съобщава, че притежателят на разрешението за употреба Alexion Europe SAS, Франция (ПРУ) е уведомил ИАЛ за преустановяване на продажбите на лекарствения продукт поради производствени проблеми. Преди това, на 9 май 2024 г. ПРУ е уведомил за намерението си да пусне на пазара на лекарствения продукт Ultomiris едва през м. октомври 2024 г.

Изпълнителният директор на специализираната детска болница, в която се осъществяват терапиите, настоява за разрешаване на казуса, като счита че са налице съответните нормативни предпоставки за изключване на лекарствения продукт от ПЛС, с цел продуктът да бъде прилаган и заплащан в страната по реда, по който е бил осигуряван преди включването му в ПЛС.Поддържането на продукта в ПЛС, без реална наличност на пазара на същия, води до невъзможност лекарственият продукт да бъде осигуряван и прилаган на пациенти по друг нормативно установен ред, какъвто би могъл да бъде редът, предвиден в Наредба №10/2011 г. на МЗ за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и в Наредба №2/2019 г. на МЗ за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане – по отношение на лицата до 18 годишна възраст.

Становището на специализираните дирекции в НЗОК – дирекции „Лекарствени продукти и диетични храни" и „Лечение в България и чужбина, и трансгранично здравно обслужване" е че единственото възможно решение за осигуряване на лечение за лицата със заболяване ПНХ, е лекарственият продукт Ultomiris да бъде изключен от ПЛС, което ще даде възможност за вноса му в страната и заплащането му с публични средства по реда на посочените по-горе нормативни актове. По-късно, когато ПРУ отново уведоми ИАЛ за възстановяването на възможностите си за пускане на пазара, ЛП отново може да бъде включен в ПЛС.По изложения казус са били налице всички правни и фактически основания за прилагане на чл. 36, ал. 1, т. 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (НУПРРРЦЛП), съгласно който от Позитивния лекарствен списък (ПЛС) се изключват лекарствени продукти, за които е подадено писмено уведомление до Изпълнителната агенция по лекарствата за преустановяване продажбите на лекарствения продукт съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗЛПХМ за срок, по-дълъг от 60 дни! В тази връзка, на основание чл. 32 ал. 2 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 6 от НУПРРРЦЛП, с писмо изх. № 32-00-556 от 13.06.2024 г. НЗОК предлага на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) да изключи ЛП Ultomiris от ПЛС за терапевтично показание ПНХ с МКБ код D59.5.С Решение № НСР-34977 от 1 юли 2024, взето с пълно мнозинство, НСЦРЛП изключва лекарствения продукт Ultomiris от Приложение 1 на ПЛС.С решението на НСЦРЛП е допуснато и предварително изпълнение на основание чл. 60, ал.1 от АПК, с цел защита живота и здравето на лицата до 18 години, страдащи от ПНХ. НСЦРЛП е преценил, че са налице всички правни и фактически основания за изключване на продукта от ПЛС.Упълномощеният представител на ПРУ Alexion Europe SAS, Франция за България - Astra Zeneca AB, Sweden е обжалвал по административен ред решението на НСЦРЛП пред Комисията по прозрачност към Министерски съвет. Комисията по прозрачност е отхвърлила жалбата и потвърдила решението на НСЦРЛП за изключване на лекарствения продукт Ultomiris от Приложение 1 на ПЛС.Видно от издадените актове - Решение №НСР-34977/01.07.2024 на НСЦРЛП, както и Решение №КП-40/01.11.2024 г. на Комисията по прозрачност към Министерски съвет на Република България, налице са били необходимостта и основанието за изключване на лекарствения продукт Ultomiris от Приложение №1 на ПЛС, което доказва по безспорен начин правилността и целесъобразността на направеното от НЗОК предложение.Нещо повече, лекарственият продукт фигурира и в Списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ на министъра на здравеопазването през 2023, 2024 и 2025 г.

А във връзка с твърденията, че определена компания е спечелила милиони от процедурата по изключване на лекарствения продукт, само ще добавя, че за тригодишния период (01.01.2023 г. - 31.12.2025 г.) в НЗОК не са постъпили заявления и не е заплащано лечение с Ultomiris на рядкото заболяване ПНХ с МКБ код D59.5.Изложеното дотук е красноречиво доказателство за несъстоятелността на всички твърдения, изложени в публикацията и използвани в мотивите на искането.По т. 7 от изложените мотиви и твърдения за нецелесъобразно разходване на средства за информационни технологии:Твърди се, че в качеството на подуправител на НЗОК съм планирал прекомерни разходи за информационни и комуникационни технологии, като вносителите се опират на публикация в сайта „Капитал". Избирателният подход при представяне на данни и информация от въпросната медия и изместването на фокуса от действително отговорните лица за планиране на средствата, не подлежи на коментар. В конкретния случай е по-важно да отбележа, че твърденията за планиране на прекомерни разходи от мен не само че не отговарят на истината, но и няма как да бъдат истина, тъй като аз не разполагам с такива правомощия.За инвестиции и разходи, свързани със системната интеграция, с внедряване и поддържане на информационна и комуникационна инфраструктура на НЗОК, от страна на институцията отговарят управителят и специализирана дирекция „Информационни технологии и системи за здравноосигурителни плащания" в ЦУ на НЗОК.По силата на Решение №298 от 13 април 2023 г. на Министерския съвет и Рамков договор №РД-14-40 от 29.05.2023 г. дейностите по системна интеграции са възложени на „Информационно обслужване" АД.

План-графикът за изпълнение на дейностите за съответната година се изработват съвместно от НЗОК и „Информационно обслужване" АД, съгласувано с МЕУ (сега МИДТ). Съгласно сключения рамков договор (чл.1 ал. 3, т. 2) и на практика Изпълнителният директор на „Информационно обслужване" Ивайло Филипов предлага стойностите за изпълнение на всеки един проект.Подготовката и изпълнението на всички проекти в областта на информационните технологии се осъществяват по реда на Закона за електронното управление, с прякото участие на „Информационно обслужване" АД.Особено показателен е фактът, че при подготовката на План-графика за 2026 г. за извършваните дейности и възлагани поръчки от „Информационно обслужване" ЕАД не съм съгласувал и не съм одобрил проекта именно поради несъгласие с част от заложените политики и поради съмнения относно обосноваността на значителни по размер разходи по отделни позиции. Следователно твърденията, че съм допуснал или съм съдействал за нецелесъобразно разходване на средства за информационни технологии, са в пряко противоречие с предприетите от мен действия.Нещо повече, от началото на 2026 г. в няколко поредни заседания на Надзорния съвет на НЗОК, съм внасял доклади и писмено съм сигнализирал за порочните практики при избора, съгласуването, остойностяването и изпълнението на проектите, свързани с информационната и комуникационна инфраструктура на НЗОК, както и за проблемите с мрежовата и информационно сигурност на институцията. Само като пример ще посоча, че проектът за осигуряване на основната и резервна комуникационна свързаност на НЗОК първоначално е подаден от „Информационно обслужване" АД на стойност 2 100 000 лв. без ДДС, при положение, че преди това за него са заплащани 376 740 лв. без ДДС.

След смяната на политическия модел, вероятно осъзнавайки, че такава цена няма как да бъде съгласувана от МИДТ, от „Информационно обслужване" АД променят индикативната стойност за изпълнение на проекта на 200 640 евро без ДДС.По т. 8 от изложените мотиви и относно твърдения за повишаване цената на консумативи за химиотерапия:В мотивите се посочва, че „в периода, в който проф. Момчил Мавров е заемал ръководна позиция в НЗОК, е било допуснато значително увеличение на стойността, заплащана от здравната каса за консуматив, използван при химиотерапия". Отново твърденията се базират изцяло на публикации в сайта „Капитал", с очертано политически уклон. Авторът на всички материали, използвани за внушения, се оказва винаги един и същи човек. Може и да е съвпадение, но това няма как да не прави впечатление.

Посочва се, че е многократно увеличена цената спрямо предходната, което е породило редица въпроси относно мотивите, икономическата обоснованост и ефективността на контрола при вземането на подобно решение. Информацията в сайта не отговаря на истината и аргументите за това са следните:Редът и условията за включване на нови групи медицински изделия (МИ) за заплащане от НЗОК на медицински изделия е регламентиран в Наредба №7/31.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, като в конкретния случай е била приложима редакция на наредбата (ДВ, бр. 105/19.12.2023 г.) Конкретното МИ (Мобилна инфузионна помпа за прецизно контролирани терапии с технологична възможност за дистанционно наблюдение и съхранение на оперативни данни за всеки конкретен случай) е заявено за включване в спецификацията на НЗОК като нова група, с ниво на частично заплащане от НЗОК до 75 % и стойност 450 лв. МИ е заявено за включване в Спецификация на НЗОК на 29 април 2024 г. от проф. Асен Дудов - Главен координатор на Експертния съвет по медицинска онкология към Министъра на здравеопазването. Тоест, в случая не става въпрос за повишаване на цена на медицинско изделие, а за включването на нова група, нов вид изделие в спецификацията по Наредба №7/2021 г. на МЗ.

Постоянно действаща комисия по чл. 25, ал. 3 от Наредба №7/2021 г., назначена със Заповед № РД-18-102 от 6 юни 2023 г. на управителя на НЗОК се е произнесла със становище и съответните мотиви за включване на новата група МИ в спецификацията с МИ, заплащани от НЗОК в условията на болнична медицинска помощ.Спецификацията с нови групи и подгрупи МИ, в която е включена и новата група: „Мобилна инфузионна помпа за прецизно контролирани терапии с технологична възможност за дистанционно наблюдение и съхранение на оперативни данни за всеки конкретен случай" е утвърдена единодушно с Решение №РД-НС-04-83 от 29.07.2024 г. на Надзорният съвет на НЗОК (против и въздържали се няма). На 02.08.2024 г. е обявена покана за провеждане на процедура по определяне на стойността на заплащане на МИ до търговците на едро. Комисията по договарянето е съставила заключителен протокол № РД-13-972/13.12.2024 г., в който е предложила МИ за включване в списъка на изделията, заплащани от НЗОК в болничната медицинска помощ, както и стойността до която да се заплаща в размер на 450 лв. С решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-143 от 17 декември 2024 г. е утвърден заключителния протокол и цитираното МИ е включено в списъка на НЗОК за заплащане от 1 януари 2025 г.Във връзка с публикациите в сайта „Капитал" е извършена специална проверка от Инспектората на НЗОК. Проверката е възложена със Заповед №РД-25-617/28.10.2025 г. на управителя на НЗОК - доц. Петко Стефановски.

Според изготвения доклад от 31 октомври 2025 г. при проверката не са констатирани нарушения. Проверката безспорно установява, че заявлението за включване на новата група МИ в спецификацията на НЗОК и стойността, до която ще се заплаща, са подадени от Главния координатор на ЕС по медицинска онкология към МЗ, че експертното становище е отново от него и също така подписано от проф. д-р Атанас Темелков - Председател на Българската асоциация за изследване и лечение на болката. Към заявлението също така е подадена и декларация от проф. д-р Галина Куртева за резултати и социален ефект от прилагането на медицинското изделие (Българско онкологично дружество).Не отговарят на истината и твърденията за липса на медицинска, икономическа аргументация за заплащане на това МИ. Напротив, заявлението е подадено от Главния координатор на Експертния съвет по медицинска онкология към МЗ и подкрепено от становищата на водещи експерти в онкологията.

Експертните становища свидетелстват за икономическа и медицинска целесъобразност, като последната е изцяло в полза на здравноосигурените лица. Експертите са посочват, че използването на новата група МИ „ ... чувствително оптимизира контрола и лечението на острата и хронична болка, и допринесе за по-добрия и бърз положителен терапевтичен отговор. Повиши значително качество на лечението и удовлетвореността на пациентите. Същевременно улесни и оптимизира отговорната работа на медицинския персонал. Намали и повторните хоспитализации. В условията на липсваща диференцирана анестезиологична и амбулаторна пътека, проблемът с болката е неглижиран и няма реално разрешение. С включване на медицинското изделие за заплащане от НЗОК ще се постигне голям медицински и социален ефект с минимален разход на обществения ресурс".

Допълнително внимание изисква и обстоятелството, че в медийното пространство съществуват и други публикации, които свързват противопоставянето на въвеждането на новата група медицински изделия с търговски интереси.Изложеното е красноречиво доказателство за несъстоятелността на твърденията и мотивите на народните представители от ПГ „Демократична България".

II. Относно искането и мотивите на ПГ „ДПС":

Приемам всеки политически и обществен сигнал с висока степен на отговорност и зачитам правото на народните представители да упражняват парламентарен контрол. Но също така считам за необходимо ясно да се дефинира и отграничи институционалната отговорност за системните проблеми, посочени в мотивите – недостиг на медицински кадри, неравномерен достъп до здравни услуги, липса на медикаменти, високи нива на доплащане, бавна дигитализация и прекомерна хоспитализационна тежест.

По своята същност тези въпроси произтичат от национални здравни политики, които са в правомощията на Министерството на здравеопазването и Народното събрание, а не на Националната здравноосигурителна каса, която действа като изпълнител на тези политики и законодателната воля, като платец на здравни услуги и дейности в рамките на действащата нормативна уредба.Въпреки нормативните ограничения на институцията, която представлявам, в рамките на правомощията си съм инициирал и многократно съм отправял конкретни предложения към компетентните държавни институции за подобряване на системата – включително в областта на контрола, лекарствената политика, електронизацията и оптимизацията на разходите. Тези предложения са били адресирани към Министерството на здравеопазването и други отговорни органи, с цел повишаване на ефективността, прозрачността и устойчивостта на здравноосигурителния модел.Същевременно, в периода на моето временно управление на НЗОК са предприети последователни действия за засилване на контрола и защита на обществения ресурс – включително мащабни проверки, довели до установяване на стотици несъществуващи болнични легла и до предотвратяване на значителни неправомерни разходи, както и съвместни действия с компетентни институции за разкриване на сериозни нарушения в отчетността и хоспитализациите.

За краткия период на моето управление са въведени мерки за по-висока прозрачност, по-ефективен финансов контрол и по-строга регулация на процесите в електронното здравеопазване, а впоследствие в рамките на правомощията ми като подуправител съм изисквал множество такива, като съм инициирал съответните предложения до компетентните органи и институции.В заключение, искам да подчертая, че уважавам правото на Народното събрание да взема кадрови решения и не оспорвам политическата преценка на парламентарното мнозинство. Напълно разбирам желанието на управляващите да работят с хора, на които имат доверие и с които споделят обща визия за развитието на системата. Не мога обаче да приема искането за моето освобождаване да бъде мотивирано с твърдения и внушения, които поставят под съмнение моята професионална почтеност и управленска дейност, без те да са подкрепени с факти, доказателства или актове на компетентни органи.

През целия си професионален път в системата на здравеопазването съм се ръководил от принципите на законността, отговорността и защитата на обществения интерес. В работата си в Националната здравноосигурителна каса съм отстоявал необходимостта от по-строг контрол върху публичния ресурс, по-висока прозрачност и по-ефективно управление в полза на българските граждани. Убеден съм, че работата на всеки държавен служител следва да бъде оценявана по неговите реални действия и постигнати резултати, а не според политически интерпретации или субективни мнения.Оставям на Вашата обективна преценка дали изложените мотиви отговарят на принципите на обективност, добросъвестност и институционална отговорност, които Народното събрание е призвано да защитава. Каквото и решение да бъде взето, ще продължа да отстоявам с достойнство професионалното си име и да работя за развитието на българското здравеопазване, защото доверието на обществото се печели не с думи и празни обвинения, а с резултати, почтентост и служба в обществен интерес.

С уважение,

Момчил Стефанов Мавров