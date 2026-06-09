ЕС обеща допълнителни 16,5 млн. евро за борба с епидемията от ебола в Конго

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Европейският съюз (ЕС) обеща допълнителни 16,5 милиона евро за борба с епидемията от ебола в Демократична република Конго, предадоха ДПА и БТА.

Това включва оборудване за тестване на стойност 5 милиона евро, както и финансови средства в размер на 5 милиона евро за Световната здравна организация в подкрепа на наблюдението и достъпа до материали, включително предпазно оборудване.

Още 6,5 милиона евро ще бъдат отпуснати за инициатива на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията за подпомагане на оборудването на работниците на терен.

„Става въпрос за нещо повече от овладяване на вируса. Става въпрос за това да се докаже, че когато са заложени човешки животи, светът все още може да се обедини и да действа“, заяви Хаджа Лахбиб, еврокомисарят по равнопоставеност, превенция и управление на кризи след среща с медицински служители, работещи в огнищата на заразата в Конго.

„Здравната сигурност е обща отговорност: вирусите не спират на граници; те не се интересуват от политика“, каза тя.

Броят на жертвите от продължаващата епидемия от ебола в ДР Конго е надхвърлил 100, съобщиха днес официални представители.

Ебола е животозастрашаващо заболяване. Вирусът се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности.

Миналия месец Европейската комисия обяви хуманитарна помощ на стойност 15 милиона евро за регионите, засегнати от епидемията.