Бебе получи първата в света генна терапия за рядка генетична епилепсия в Израел

Осеммесечно бебе в Израел стана първият пациент в света, получил експериментална генна терапия, която според изследователите може да отвори нови възможности за лечение на тежки и досега нелечими форми на генетична епилепсия. Процедурата представлява ранна стъпка в по-широкото развитие на прецизната медицина за редки наследствени неврологични заболявания, разказва израелската новинарска агенция ТПС.

Терапията е приложена в детската болница „Шнайдер“ в Петах Тиква по т.нар. схема за състрадателна употреба, което представлява прилагане на лечение или лекарство извън рамките на официални клинични опити, поради тежкото състояние на детето и след получаване на подробни регулаторни одобрения, съобщиха изследователите.

Лечението използва инжекция за доставяне на здраво копие на гена WWOX директно в мозъчните неврони с цел възстановяване на функция, която е от съществено значение за нормалното неврологично развитие. Генът WWOX съдържа инструкции за производството на белтък, участващ в здравословното развитие и функциониране на мозъка. Когато мутации нарушат работата на този ген, последствията могат да включват тежка епилепсия с ранно начало и сериозни нарушения в развитието, включително синдрома WOREE (свързана с WWOX епилептична енцефалопатия), което е рядко и тежко заболяване, засягащо неврологичното развитие.

Бебето е изглеждало напълно здраво при раждането, но е започнало да получава тежки епилептични пристъпи на шестседмична възраст. По-късно генетични изследвания установили рядка наследствена мутация в гена WWOX, потвърждавайки диагнозата синдром WOREE.

Заболяването се характеризира с ранно начало на епилепсия, която обикновено е устойчива на медикаментозно лечение, тежки нарушения в развитието и висок риск от преждевременна смърт.

От лабораторията до пациента

Професор Рами Акейлан от Еврейския университет в Йерусалим (Hebrew University of Jerusalem), който ръководи изследването, заяви пред ТПС, че в рамките на следващите два месеца ще бъде подадено официално заявление до Американската агенция по храните и лекарствата (U.S. Food and Drug Administration – FDA) за лекарство, базирано на този подход.

„Изключително горди сме. Патентовахме тази разработка, след като доказахме нейната ефективност при мишки. Лечението на бебето стана възможно като терапия по схемата за състрадателна употреба благодарение на моята колежка д-р Наама Оренщайн“, каза Акейлан. „Това бебе е първият човек, получил подобно лечение. Процесът пред американската Агенция ще включва различни фази на клинични изпитвания и очакваме, че в рамките на две до три години, ако всичко върви по план, ще има лекарство.“

Разработката се основава на повече от десетилетие изследвания, ръководени от Акейлан в Центъра по имунологични и онкологични изследвания „Лаутенберг“ към Медицинския факултет на Еврейския университет, обединяващи учени, лекари и биотехнологични партньори от Израел и САЩ.

Първоначално генът WWOX е бил изучаван заради ролята му в онкологията, но по-късно изследванията на Акейлан показали, че той е от съществено значение за нормалното развитие и функциониране на мозъка. Тази промяна във фокуса поставя основата за разработването на стратегии за генна заместваща терапия при тежки заболявания на неврологичното развитие.

Модели с мишки, при които липсва експресия на WWOX в мозъка, показват сериозни неврологични аномалии, включително забавяне в развитието, епилепсия, нарушена миелинизация, процес при който защитната обвивка около нервните клетки не се формира правилно и това нарушава предаването на сигнали в нервната система както и преждевременна смърт. Тези резултати силно наподобяват симптомите, наблюдавани при деца със синдром WOREE.

Получените данни помагат да бъде изградена научната основа за стратегия за генна замяна, насочена към възстановяване на функцията на WWOX в мозъка.

Според Акейлан в предклиничните изследвания еднократно приложение на терапията е възстановило експресията на WWOX и е подобрило контрола върху пристъпите, неврологичните нарушения, аномалиите в растежа и преживяемостта при животински модели.

Един месец след лечението от Еврейския университет съобщиха, че детето остава клинично стабилно по време на ранното проследяване и вече е изписано от болницата. През този период не е наблюдавана повторна поява на тежките пристъпи, от които бебето е страдало преди терапията.

Изследователите подчертават, че ще бъде необходимо дългосрочно проследяване, за да бъдат оценени както безопасността, така и ефективността на лечението, пише БТА.

„Това дава надежда на много пациенти не само със синдрома WOREE, но и с други нарушения на неврологичното развитие. Генната терапия може да бъде отговорът за много от тези заболявания. Трябва да продължим да работим за нейното развитие и внедряване“, заяви Акейлан.