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Безплатни прегледи за атопичен дерматит ще има във ВМА през юни

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ВМА. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Специалисти от Клиниката по дерматология на Военномедицинска академия (ВМА) ще извършват безплатни консултации за атопичен дерматит от 15 до 17 юни, съобщиха от пресцентъра на ВМА. Прегледите ще се провеждат в кабинет №220 в Поликлиника-ВМА, от 10:00 ч. до 12:00 ч., и са насочени към пълнолетни пациенти с вече установена диагноза или с тежка форма на заболяването. Не се изисква направление от личния лекар, но е необходимо предварително записване на тел. 02/ 92 25 002 и 02/ 92 26 181. В средата на май във ВМА имаше безплатни прегледи по повод Световния ден за борба с хипертонията. В края на миналата година в осем града в страната бяха извършвани безплатни прегледи на пациенти с тежък атопичен дерматит.

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ВМА. СНИМКА: “24 ЧАСА”

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