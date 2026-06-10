Безплатни прегледи за атопичен дерматит ще има във ВМА през юни

Специалисти от Клиниката по дерматология на Военномедицинска академия (ВМА) ще извършват безплатни консултации за атопичен дерматит от 15 до 17 юни, съобщиха от пресцентъра на ВМА. Прегледите ще се провеждат в кабинет №220 в Поликлиника-ВМА, от 10:00 ч. до 12:00 ч., и са насочени към пълнолетни пациенти с вече установена диагноза или с тежка форма на заболяването. Не се изисква направление от личния лекар, но е необходимо предварително записване на тел. 02/ 92 25 002 и 02/ 92 26 181. В средата на май във ВМА имаше безплатни прегледи по повод Световния ден за борба с хипертонията. В края на миналата година в осем града в страната бяха извършвани безплатни прегледи на пациенти с тежък атопичен дерматит.