Здравната комисия поиска становища от институциите за освобожденията в ръководството на НЗОК

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В седемдневен срок институциите трябва да представят становищата си

"Проекторешенията, постъпили в деловодството и свързани с искане за предсрочно прекратяване на правомощията на управителя и подуправителя на НЗОК, са разпределени на здравната комисия", заяви председателят на здравната комисия проф. Костадин Ангелов. С първото си заседание комисията прие решение институциите да представят становища за проекторешенията за освобождаването на ръководството на НЗОК.

"Здравната каса не може да остане без ръководство. Сутринта излезе съобщение, че управителят е подал оставка. Продължава ли той да изпълнява функциите си като управител в оставка, или е напуснал? Или вече е задвижена процедура за избор на нов управител?", отправи въпрос акад. Николай Денков.

"С подадената оставка той продължава да изпълнява задълженията си, докато тя не се приеме от Народното събрание. За да стартираме процедура за нов управител на НЗОК, позицията трябва да е вакантна", отговори председателя на комисията проф. Костадин Ангелов.

Божидар Божанов предложи оставката на управителя на Касата - доц. Петко Стефановски да се разгледа след като се гласува освобождаването на подуправителя проф. Момчил Мавров. "Ние искаме Мавров да бъде освободен веднага. Да не се окаже така, че той участва в бюджетната процедура на НЗОК", осъмни се Божанов.

Проф. Костадин Ангелов отговори, че Комисията по здравеопазването няма отношение към подадената оставка, това зависи от председателя на Народното събрание и дневния ред. Членовете приеха и правилника за работа на комисията.

Политическото напрежение около Здравната каса ескалира, след като парламентарните групи на „Прогресивна България" и ДПС внесоха искания за предсрочно прекратяване на мандатите на управителя и подуправителя на НЗОК.

От „Демократична България" атакуваха подуправителя проф. Момчил Мавров като символ на корупционни практики. Тази сутрин управителят доц. Петко Стефановски депозира оставката си с мотив, че системата се нуждае от спокойствие и предвидимост.

Проф. Мавров обаче излезе с открито писмо до депутатите, в което определи обвиненията като „необосновани политически внушения".