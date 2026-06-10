Още 12 военни парамедици завършиха обучението си във ВМА

12 военнослужещи, които се обучаваха за военни парамедици в Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия (ВМА), успешно преминаха държавните изпити за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Военнослужещ-санитарен инструктор". Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Програмата се осъществява съвместно между ВМА и Професионалния старшински колеж към ВВМУ „Н.Й.Вапцаров". Това е третият випуск или общо обучените „военни парамедици" са 30.

Защо е толкова важна тяхната роля – защото именно те са сред първите, които достигат до пострадалия на бойното поле. Те оказват първа помощ и правят тази така важна първоначална оценка на състоянието. След това – в техни ръце е поддържането на жизнените функции и организират безопасната евакуация и транспортиране до лечебно заведение, поясни д-р Николай Вълов, началник на Център за префесионално обучение.

Освен това, те вече имат необходимата подготовка, ако се наложи, да асистират на по-високо квалифицирания медицински персонал в медицинските пунктове и спешните отделения на МБАЛ към ВМА, допълни още той.

След завършването си „военните парамедици" могат да изпълняват задачи във формированията на Българската армия и други военизирани структури за нуждите на Въоръжените сили, както и в състава на многонационалните екипи у нас и зад граница. А след девоенизиране – да заемат длъжности за парамедици в националната здравна система.