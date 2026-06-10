Майката, оцеляла след разкъсана аорта с близнаци: Имаше опасност за живота и на трима ни

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„Имаше страшно голяма опасност за живота на трима ни – моя и на близнаците. Говорех им, винаги си галех корема, докторите ми се караха, защото провокирам контракции, но в същото време това е майчински инстинкт", Това разказва Десислава Ралчева, която оцеля след разкъсана аорта с близнаци, пред bTV.

Днес тя и двете ѝ бебета вече са у дома, след като преминават през изключително рядък и тежък медицински случай.

29-годишната жена развива разкъсване на аортата – най-големия кръвоносен съд в човешкото тяло, по време на бременност с близнаци.

Първите симптоми се появяват в началото на шестия месец.

„Когато отидох в самата болница, имах доста силни болки в гърба, в кръста, трудно дишах, трудно стигнахме до София", разказва Десислава Ралчева.

След постъпването ѝ в „Майчин дом" тя е транспортирана в Националната кардиологична болница, където лекарите установяват тежкото състояние и извършват спешна интервенция. Бременността е проследена съвместно от специалисти от Националната кардиологична болница.

„Трудно решение взехме заедно с нашите колеги да не прекъсваме бременността и да продължим да я наблюдаваме", обяснява проф. д-р Иван Костов, директор на „Майчин дом".

В операционната при раждането участват близо 50 лекари. Случаят е определен като изключително рядък в медицинската практика.

„Това е случай, който за първи път се случва в света. Не се е случвало никога в света такава млада бременна жена с близнаци, с разкъсване на аортата, който е решен с минимален риск и за бременната, и за децата, и да е завършил успешно за всички – трима спасени животи", казва Красимир Джинсов, директор на Националната кардиологична болница.

Двама от лекарите – д-р Боян Кунев и д-р Александър Александров, остават завинаги в паметта на семейството.

„Много е трудно на три туптящи сърца човек да влезе в залата", казва Александър Александров.

В знак на благодарност децата са кръстени именно на тях – Боян и Александър.

„Аз рядко оставам без думи, рядко нямам какво да кажа, но в случая колегите неонатолози от „Майчин дом" бих им целувал ръцете", казва Боян Кунев.

Преди дни близнаците са изписани от неонатологичното отделение, а семейството вече е у дома.

„Чувството е неописуемо – хем има еуфория, хем една доза притеснение", споделя Десислава.