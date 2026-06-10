Учените не са открили връзка между котките и по-честите астматични пристъпи при децата

Учените не са установили връзка между отглеждането на котки в домакинството и по-честото или по-тежко протичане на астма при деца, показват резултатите от изследване, публикувано в списание Frontiers in Allergy.

В рамките на проучване, обхванало над 30 000 деца и юноши, родени в Швеция между 2006 и 2020 г., изследователите не са открили съществени разлики в честотата на астматичните пристъпи или в нарушенията на белодробната функция при деца, живеещи с котки, и такива без домашни любимци.

Според изследователите много родители и дори лекари приемат, че котешките алергени могат да влошат състоянието при астма и по тази причина понякога се стига до премахване на домашни любимци от домакинството. Данните от актуалното изследване обаче не потвърждават подобна връзка, съобщава БТА.

Учените използват шведския национален регистър на домашните животни, който позволява проследяване на наличието на котки в домакинствата. Анализът показва сходни нива на по-тежки форми на астма и честота на обостряния както при деца с котки, така и при тези без домашни любимци.

Според авторите на изследването една от възможните причини е широко разпространеното излагане на котешки алергени извън дома, включително в училища и обществени пространства, което прави контактът с тях почти неизбежен.