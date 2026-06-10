Подуправителят на НЗОК подаде оставка: Достойнството не се крепи на длъжности

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Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Момчил Мавров подаде оставка, съобщават от касата.

Ето какво пише в изявлението му:

Подадох оставката си, тъй като без политическо доверие управлението е немислимо.

Винаги съм избирал фактите пред внушенията, закона пред натиска и обществения интерес пред удобството.

Позициите идват и си отиват, а името остава. Достойнството не се крепи на длъжности.

проф. Момчил Мавров

По-рано днес управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски също подаде оставка. В съобщение от Здравната каса той посочи, че липсата на достатъчна политическа подкрепа прави работата в институцията невъзможна в условия на спокойствие и стабилност.

За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост, заявява Стефановски, цитиран в прессъобщението.

Той допълва, че с екипа му са свършили много работа - дигитализация и електронизация на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани, казва още Стефановски.

На 9 юни в Народното събрание бяха внесени проекторешения за предсрочно прекратяване на мандатите на ръководството на НЗОК от парламентарната група на „Прогресивна България". По-късно и от „Демократична България" поискаха освобождаване на ръководството, като посочиха съмнения за корупционни практики.

От ДПС също се присъединиха към исканията за смяна на ръководството.

В началото на месеца министърът на вътрешните работи съобщи за акция на икономическата полиция в Пловдив, при която е разкрита схема за източване на средства от НЗОК чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация.