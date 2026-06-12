“НЗОК за теб” на 2 години! Информираният пациент вече участва в контрола на парите си за здраве!

Гражданите познават правата си, изискват тяхното спазване на терен и припознават здравната каса като свой партньор. Чрез "Е-здраве" всеки осигурен може сам да контролира данните си и веднага да сигнализира, ако в досието му се появи неизвършена медицинска дейност

200 хиляди профилактични прегледа повече, повишение от 20 хиляди издадени европейски здравни карти, ръст от близо 200% при жалбите.

Традиционната представа за Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) като за затворена административна структура остава в миналото.

Институцията реализира радикален завой в подхода си и излиза на предна линия, за да говори на достъпен и директен език с хората.

Вторият рожден ден на националната кампания “НЗОК за теб” се превръща в повод за равносметка как управлението на обществения ресурс за здраве вече преминава през пълна прозрачност, ускорена дигитализация и реално овластяване на пациента.

Обществена кауза с подкрепата на български творци

Как се превеждат тежките параграфи, нормативни наредби и административният език?

Отговорът на този въпрос вече две години дава националната информационна кампания “НЗОК за теб”.

Инициативата, която отбелязва своя втори рожден ден, постигна нещо безпрецедентно за българска държавна институция – обедини в обща кауза огромна вълна от обществена и културна солидарност.

В основата на информационния успех на кампанията стои безвъзмездното участие на десетки от най-обичаните български актьори и творци. Имена като Христо Мутафчиев, Юлиан Вергов, Асен Блатечки, Силвия Лулчева, Здрава Каменова, Филип Буков, Калин Сърменов, София Бобчева, Гергана Стоянова застанаха с авторитета си, за да се превърнат в “гласа на пациента”. Благодарение на тях нормативните документи бяха преведени на разбираем език, а регулярното присъствие на експертите в медиите наложи изцяло нов модел в грижата за здравноосигурените граждани.

Статистиката потвърждава промяната в поведението

Ефектът от двегодишните усилия за повишаване на здравната култура и предоставянето на достъпна информация води до директна промяна в поведението на осигурените лица. Това се доказва от конкретните цифри:

Ръст в профилактиката: Здравната профилактика е ключов приоритет и броят на хората, преминали през този тип прегледи, нараства с над 200 хиляди души.

Здравната профилактика е ключов приоритет и броят на хората, преминали през този тип прегледи, нараства с над 200 хиляди души. По-висока сигурност зад граница: Гражданите планират по-отговорно пътуванията си, като издадените европейски здравноосигурителни карти бележат стабилен ръст от над 20 хиляди броя повече спрямо периода преди кампанията.

Гражданска активност: Подадените от пациенти жалби и сигнали към НЗОК и регионалните каси бележат скок от близо 200 на сто.

Институцията разчита този ръст на жалбите като изключително положителен сигнал – доказателство, че гражданите вече познават правата си, изискват тяхното спазване на терен и припознават здравната каса като свой партньор.

Контрол в реално време и силата на Е-здраве

Повишаването на информираността върви ръка за ръка с внедряването на съвременни технологии за сигурност. През последните месеци НЗОК въвежда дигитална система за контрол в реално време. Така административните несъответствия могат да бъдат избегнати своевременно. Едновременно с това пациентите, които получават лекарства по протокол, може да проследят движението му, без да им е необходимо друго освен мобилен телефон.

Основен инструмент за личен надзор в ръцете на гражданите остава мобилното приложение “Е-здраве”, което осигурява денонощен достъп до пълното електронно здравно досие (прегледи, направления, изследвания и хоспитализации). Чрез него всеки осигурен може сам да контролира данните си и веднага да сигнализира, ако в досието му се появи неизвършена медицинска дейност.

Дигитално присъствие и консултации “на живо”

За да достигне до по-младото и активно поколение, НЗОК реализира сериозен пробив в социалните медии. За две години последователите във Facebook нарастват над 6 пъти, а информационните видеа генерират над 4 милиона гледания. Каналите в YouTube и TikTok също отчитат сериозен интерес, като първото видео с участието на Васил Василев – Зуека само за няколко часа събра над 100 хиляди гледания.

За първи път експертите на институцията поднесоха лично информация на здравноосигурените в Домовете за възрастни хора, училищата, университетите. Прецедент е и националният Ден на отворените врати, който се проведе едновременно в НЗОК и във всички 28 РЗОК в страната.

Инициативата “НЗОК при теб” се разраства все повече и за втория си рожден ден експертите на здравната каса вече обикалят отделни градове. Така всеки здравноосигурен може да попита за личния си казус и да получи информацията, която му е необходима, на площада или в парка. След като експертите консултираха стотици граждани в Перник, кампанията продължава в Пловдив, а следващите дестинации са Варна и Бургас.