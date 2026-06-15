Ваксина “обучава” имунната система да се бори с рака

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При част от пациентите меланомът не се връща с години

Учени виждат шанс и за лечение на рак на панкреаса

Ваксини срещу рак вече дават сериозни резултати при някои от най-опасните тумори.Това показват нови данни, представени на голям онкологичен форум в Чикаго, съобщи Reuters.

Най-напреднали са разработките срещу меланом - агресивна форма на рак на кожата. При част от пациентите болестта не се е върнала пет години след лечението.

Успех показват и резултатите при ранните проучвания при рак на панкреаса. Според учени досега този вид тумори почти не са реагирали на имунотерапия. При проучване обаче 7 от 8 пациенти ваксината е подействала и са живи до шест години след лечението.

Онкологичното заболяване е уникално при всеки човек, затова терапията предлага индивидуален подход. Учените вземат част от тумора и го изследват. Така създават персонализирана иРНК ваксина, която „обучава" имунната система да разпознава и унищожава раковите клетки.

Над 130 изследвания за иРНК терапии са представени на срещата на Американското дружество по клинична онкология в Чикаго.

Учените обясняват, че технологията позволява ваксините да се създават сравнително бързо, защото иРНК работи като „инструкция" за организма как да атакува конкретния тумор.

Въпреки научния напредък темата предизвиква и политически спорове в САЩ. Администрацията е намалила част от финансирането за иРНК проекти, но Националният институт по рака продължава да подкрепя разработките.

Сред компаниите, които разработват ваксините са Moderna и Merck. В момента текат проучвания как такъв вид ваксина влияе при рак на белия дроб, бъбреците и пикочния мехур.

Според анализатори пазарът на персонализирани противоракови ваксини може да достигне 8,5 млрд. долара годишно до 2034 г.