Здравната агенция на Африканския съюз: Епидемията от ебола в Уганда е под контрол

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Епидемията от ебола в Уганда е “под контрол”, заяви днес генералният директор на здравната агенция на Африканския съюз, като похвали усилията за проследяване на контактните лица в страната, където за месец бяха регистрирани 19 случая на заразени, двама от които починаха, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Демократична република Конго - епицентъра на епидемията - на 15 май обяви огнище на ебола, причинено от щама “Бундибуджо”, за който няма нито ваксина, нито специфично лечение. Над 635 случая са потвърдени там, включително 127 починали в страната с население над 100 млн. души.

Съседна Уганда също потвърди на 15 май заразени с ебола на територията си. Мнозинството случаи са регистрирани сред конгоански граждани.

“Епидемията е напълно под контрол в Уганда”, каза Жан Касея и добави, че Кампала, освен 19-те случая е идентифицирала и 792 контактни лица, които всички са под “активно наблюдение”.

“Уганда върши страхотна работа”, каза Касея.

По време на посещението си в Уганда в понеделник генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус също похвали стратегията на Кампала, като отбеляза по-специално, че “смъртността е под 1%”.

Според здравната агенция на Африканския съюз всеки потвърден случай води до проследяването на най-малко 40 близки контакта.

В ДР Конго, където са потвърдени над 600 случая на заразени, са идентифицирани под 5000 близки контакта, въпреки, че “около 24 000 души” трябва да са в този списък, уточни Касея.

“Ако не проследяваме контактите, това означава, че има огромен риск от продължаване на предаването (на заразата) в общността”, добави той.