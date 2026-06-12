Може ли изправяне на косата да изкриви тест за наркотици

Анализът на косъма отчита безпогрешно присъствието на веществото, но кога точно е взето то, изисква експертен контекст

Има много методи за доказване или отхвърляне на приема на наркотици и един от смятаните от науката за безспорно достоверни е биопсия на косъма, както специалистите наричат анализа на косата. Публикация на Би Би Си обаче разказва необикновен случай от съдебната практика във Великобритания, свързан с работата на Семейния съд в Англия и Уелс. Материалът описва историята на майка, която едва не губи попечителството над детето си заради впоследствие установено подвеждащи резултати от тестове на косъм за наличие на наркотик. Въпреки че жената твърди, че е чиста от месеци, и има редовни отрицателни тестове на урина, изследването на косъм отчита наличие на веществото. Оказва се по-късно, че следите са от стар период, а използването на преса за коса вероятно е пренесло молекулите на наркотика в зоната на новия растеж – тоест в близко време. След намесата на експерти и доказване на “замърсяване” на теста от външни влияния съдът връща детето, но случаят повдига сериозни въпроси за тълкуването според много повече фактори, отколкото традиционно се очакват.

Основният проблем не е в самата научна формула на изследването, а в начина, по който резултатите се представят и интерпретират без нужния контекст. Тестът на косъм се приема като безспорно доказателство, но само когато в анализа освен количествените стойности се вземат предвид специфични други условия. Например цветът и структурата, показва разследването. По-тъмните и плътни коси - тези, съдържащи повече от естественото оцветяващо косъма вещество меланин, попиват и задържат много по-лесно молекули от околната среда. Изследвания сочат, че черната коса може да бъде до 15 пъти по-абсорбираща от червената. Отразяват се и скоростта на растежа, боите за коса, миещите и подхранващи средства или силното нагряване - например при изправяне на косата.

Анализът на косъм често се представя като безпогрешна “черна кутия”. Мит ли е идеята за косъма като перфектния записващ механизъм, който улавя абсолютно всичко, което сме изяли, изпили или на което сме били изложени? Питаме един от най-добрите български експерти в анализите на коса проф. Милен Богданов от Факултета по химия и фармация към Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

“Методът стъпва на солидна физиологична основа. Преди косъмът да се врогови – кератинизира, и да излезе над повърхността на кожата, неговият корен е жива клетка в космения фоликул, която се кръвоснабдява интензивно. Всичко, което циркулира в кръвта, преминава през метаболизма и на тази клетка и остава “запечатано” в кератиновата матрица. Поради тази причина от косата наистина може да се съди за съдържанието на дадено вещество в организма във времето – казва ученият. – Проблемът, който разкриват и международни разследвания като това на Би Би Си за отнети родителски права заради кетамин, не е в самата химия, а в липсата на по-задълбочена интерпретация. Токсикологичният анализ може да докаже дали едно вещество е там, но е изключително трудно да каже еднозначно кога и как е попаднало то в организма. Това уточняване изисква отчитане на множество фактори.”

Въпреки общоприетото правило, че 1 нов сантиметър коса съответства на приблизително един месец време назад, това не е универсална мярка. Скоростта на растеж на косата – и на ноктите впрочем – е строго индивидуална. При хора с хипофункция на щитовидната жлеза например метаболизмът е забавен и косата расте по-бавно, докато при хиперфункция процесът е ускорен. Това може да измести времевата скала с 10, 15 или 20%, което при дълъг период от време формира сериозно отклонение – дава пример професорът. Според него е възможно също метаболитите на дадено вещество да се задържат в мастните жлези около косъма или в друга тъкан и да продължат да се отделят в новорастящата коса дълго след като приемът е напълно преустановен.

И да, научните изследвания показват, че естественият цвят на косата определя различна степен на задържане. Естествено по-тъмните коси са много по-абсорбиращи и склонни да улавят и задържат химически остатъци, уточнява проф. Богданов. И добавя, че отрязаната коса за изследване трябва да е преминала през строги процедури на измиване за премахване на повърхностното замърсяване от околната среда. Въпреки това някои шампоани – например съдържащи високи нива на селен или цинк, може да повлияят на минералния състав. “Когато става въпрос за органични съединения от групата на наркотиците, фризьорските похвати като силно термично третиране или химическо къдрене по-скоро биха разрушили структурата и намалили нивата, отколкото да накарат едно вещество да се появи от нищото.”

Кожата е най-големият ни орган. През нея непрекъснато преминават различни вещества – по същия начин, по който работят медицинските пластири. Практиката показва реални казуси, при които в дадено семейство единият родител приема специфични лекарства, а следи от тях се откриват у партньора или детето им – преминали са чрез допир, чрез пренос на пот или физическа близост. Ако концентрацията е достатъчна, прескочилите молекули стават част от кръвния поток на “чистия” човек и се запечатват в косата му, смята ученият. Според него, за да се разбере надеждността на анализа на коса, той не трябва да се противопоставя на кръвните или уринните тестове. Кръвта е транспортната мрежа на организма и показва динамиката в точния момент на вземане на пробата. Урината отразява работата на “пречиствателните централи” в организма. Затова в нея се търсят метаболити – отпадните продукти, които тялото изхвърля, след като дадено вещество вече си е свършило работата в органите. Докато косата е същинска тъканна биопсия. Тя отразява дълбоката метаболитна активност на клетките във времето. Погледнато метафорично: ако кръвта показва парите ни в брой, косата показва наличността в банковата ни сметка. Човек може да има кеш в джоба и да харчи спокойно, но анализът на сметката (косата) да покаже, че той е пред фалит (на прага на дефицит или заболяване) много преди да се е появил първият физически симптом.

Общ проблем на съвременната диагностика е дефектът всичко да се разглежда маркер по маркер. Ако две взаимносвързани вещества са съответно в най-горната и най-долната допустима граница на нормата, те поотделно ще бъдат отчетени като чисти. Тяхното съотношение обаче може да е дълбоко извън нормата. Както и референтните интервали понякога са неадекватни за индивидуалната специфика на организма. “За да бъде анализът на коса наистина безпристрастен и приложим при тежки казуси като отнемане на родителски права, той изисква сегментен, динамичен анализ. Ако дълга коса се нареже на сегменти от по 1 см, може да се проследи графиката на изчистване на организма – казва професорът. – Ако кривата върви постоянно надолу, това доказва, че приемът е спрян и тялото просто се чисти, което в индивидуален план може да е и бавно. Ако има пик обаче, означава, че е имало нов инцидентен внос на веществото. В момента обаче липсва мащабна научна база, която да казва необоримо кога точно един организъм се изчиства напълно, тъй като това е строго индивидуално. Това отваря ниша за сериозни научни изследвания – например проследяване на контролна група от хора, приели еднакво вещество в еднаква доза, за да се установи пиковата динамика на изчистване в косите им.”

В България токсикологичните анализи на коса за доказване на експозиция – например при съдебномедицински експертизи след смърт или специфични криминални случаи, са позната практика. Използването им в граждански производства за родителски права обаче остава по-скоро теоретична екзотика или непозната област за широката съдебна практика. Методът е високотехнологичен и скъп. Когато се налага сегментиране на косата за проследяване на динамика, процедурата изисква няколко отделни анализа, което умножава бюджета и времето. Но в крайна сметка, когато от това зависят човешки съдби целта оправдава средствата, казва проф. Богданов. И добавя, че когато съдът реши да приеме такова изследване като доказателство, то трябва да бъде извършено от сертифицирана и акредитирана лаборатория. Второто много важно условие: "дори при перфектно техническо изпълнение последната дума винаги да има експертът, който да интерпретира как, кога и защо нещо се е появило в пробата".

Може ли

изправянето

на косата да

изкриви тест

за наркотици?

ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА

lnikolaeva@

24chasa.bg

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