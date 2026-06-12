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Михаил Околийски: Огромният бюджет, който разпределя НЗОК не е достатъчен

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Михаил Околийски КАДЪР: NOVA

"Обяснявам си оставката на Петко Стефановски като следствие на усещане, че ръководството на НЗОК не се справя с това да осигури адекватен контрол на разходите. Оставката на Момчил Мавров също показва, че е имало нездрав климат", това каза пред БНТ бившият служебен здравен министър Михаил Околийски

На 10 юни управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка, след като от "Прогресивна България" и ДПС внесоха проекторешения за предсрочното прекратяване на мандата му. Малко по-късно оставка подаде и подуправителят Момчил Мавров. 

"Не мисля, че доц. Стефановски се подава лесно на натиск. Той винаги е бил доста адекватен и ефективен, но според мен този огромен бюджет, който разпределя НЗОК не е достатъчен", коментира Околийски. 

Относно връщането на Иванка Динева начело на "Медицински надзор", Околийски заяви, че "няма логично обяснение". 

"Причините, поради което беше освободена, не бяха субективни. Наблюдаваше се един срив на трансплантациите плюс непрозрачно взимане на решения по отношение на проверките на лечебните заведения. За мен няма логика в това някой да бъде възстановен, за да може да си свърши работата, при положение, че преди това не я е свършил", каза той. 

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Михаил Околийски КАДЪР: NOVA

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