Здравното министерство: Задълженията на държавните болници са 426,2 млн. евро

Министерството на здравеопазването представя данни за управлението на държавните болници в страната. Реализираните от тях задължения са 426,2 млн. евро. От тях просрочените до 31 март са 21,3 млн. евро. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова на пресконференция.

„17 от търговските дружества с над 50% държавно участие са сключили договори за кредит с различни банкови институции. Общият размер на кредитите до 31 декември е 187,3 млн. лева. Повече от половината са сключени с една финансова институция. За последното тримесечие три болници са го направили - УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев", МБАЛ „Рахила Ангелова" - Перник и МБАЛ „Света Петка" във Видин. Изискала съм от дирекция Публични предприятия и управление на собствеността да бъде направен анализ на работата на съветите на директорите на всички 64 търговски дружества, които са към МЗ. Срокът е до днес", обяви Ивкова.

По думите ѝ допълнително изискване е отправено за организиране на ежемесечни срещи на споменатите съвети на директорите. „Членовете получават между 2000 и 4500 евро на месец, за да представляват държавата в съветите, някои от тях са служители в здравното министерство. Понякога се получават и около 8000 евро възнаграждение, което е повече от това на принципала на министерството", обясни още министърът.

Ивкова припомни, че става дума за държавен ресурс, но уточни, че осъзнава, че има различни фактори, които могат да причинят задлъжняване. Тя съобщи, че същевременно ще бъде преразгледана методиката при формиране на възнаграждения на съветите на директорите на търговските предприятия. Целта е избягване на на ситуация, в която здравни заведения, намиращи се в лошо финансово състояние, изплащат възнаграждения в необосновано голям размер.

„От януари до 27 май са извършени 22 проверки от звеното за вътрешен одит. Фокусът им е бил основно върху лечението с неразрешени медикаменти, както и договорите за съвместно управление. Проверките продължават в няколко здравни заведения. Основните констатирани слабости са липса на основни правила по условията за доставка на медикаменти, като в някои случаи е осъществявана с единствения, подал оферта търговец на едро. Не са били откривани доказателства дали е била публикувана покана за оферти и дали са изпращани запитвания до други доставчици. Установени са и софтуерни разминавания в лечебни заведения, невъзможно е било проследяване на доставките", разясни още Катя Ивкова. В резултат на това е изискана информация за договорите за съвместна дейност.