Продължителното използване на социални мрежи влошава психичното здраве на тийнейджърите

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Тийнейджърите, които прекарват по два или повече часа дневно в социалните мрежи, са изложени на по-висок риск от депресия и по-лошо психично здраве, особено в ранната юношеска възраст, пише Синхуа, позовавайки се на австралийско изследване.

Проучването е проведено от Института за детски изследвания „Мърдок" (Murdoch Children's Research Institute) и е публикувано в Medical Journal of Australia. Учените са проследили в продължение на десет години близо 1200 участници от Мелбърн на възраст между 9 и 19 години.

Резултатите сочат, че по-интензивното използване на социални медии на възраст между 12 и 18 години е свързано с „малко, но забележимо" увеличение на проблемите с психичното здраве година по-късно. Изследователите са анализирали показатели като депресия, тревожност, общо благополучие и самонараняване.

Най-силен ефект е отчетен при момичетата на възраст между 12 и 13 години, въпреки че подобни тенденции са наблюдавани и при двата пола. Според учените, макар рискът за отделния човек да е сравнително малък, последствията могат да бъдат значителни на обществено ниво.

Авторите отбелязват, че кибертормозът и излагането на вредно онлайн съдържание са сред факторите, които пораждат сериозни опасения относно влиянието на социалните мрежи върху младите хора.

Ръководителят на изследването Нанди Виджаякумар определя ранната юношеска възраст като ключов период за превантивни мерки. Според съавтора на проучването проф. Сюзън Сойър резултатите подкрепят необходимостта от възрастово съобразени ограничения, по-добро дигитално образование и по-ясни насоки към родителите, пише БТА.

Предишни изследвания на института показват, че близо три четвърти от австралийските подрастващи изпитват клинично значими симптоми на депресия или тревожност в определен етап от развитието си.