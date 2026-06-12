Здравното министерство добави нова функция на приложението „еЗдраве"

По предложение на Министерството на здравеопазването се предвижда въвеждането на нова функционалност в мобилното приложение „еЗдраве", наречена „Публичен контрол". Основната цел на софтуерното решение е да даде възможност на гражданите да упражняват директен контрол върху вписванията в Националната здравноинформационна система (НЗИС) и да подават обратна връзка дали разпознават конкретно медицинско събитие, регистрирано на тяхно име или на профил на техен близък, съобщиха от министерството.

Чрез този механизъм министерството цели да предотврати и да установява на ранен етап случаи на фиктивно отчетени медицински дейности. Важно е да се уточни, че новата опция има изцяло контролни функции и не е предназначена да оценява удовлетвореността на пациентите, качеството на услугите или отношението на медицинските специалисти.

Новият информационен блок ще се визуализира под формата на унифициран въпрос „Вие ли сте били?" само в детайлния екран на новорегистрирани събития, за да може потребителят да вижда пълния контекст – лечебно заведение, лекар, дата и диагноза. Този подход е избран умишлено, за да се избегне натоварване на началния екран и да се минимизира рискът от прибързани или погрешни отговори. Системата ще обхваща широк кръг от събития, сред които извършени прегледи, хоспитализации, издадени и изпълнени направления или електронни рецепти, лабораторни изследвания и поставени имунизации. Опцията за публичен контрол ще бъде достъпна както за личните профили, така и за свързаните към тях профили на непълнолетни деца.

Потребителите ще могат да избират между два конкретни отговора – „Да", с което потвърждават достоверността на събитието, или „Не", в случай че не разпознават регистрираната дейност и липсва информация тя изобщо да е била извършена. Подаването на отговор е еднократно и не може да бъде променяно, а след гласуването блокът се скрива и системата издава различно по цвят и текст съобщение в зависимост от избора на гражданина.