Здравният министър за пептидите: Само специалисти могат да слагат лекарства венозно

Интервенозното приложение на лекарства се прави само от медицински специалисти. Абсолютно недопустимо е това да се прави от хора, които нямат разрешително за тази дейност. Недопустима е и употребата на нерегистрирани лекарствени продукти.

Това каза здравният министър Катя Ивкова в отговор на парламентарен въпрос на Анна Бодакова от ДБ за незаконната онлайн търговия на пептиди.

Както "24 часа" писа, пептидите представляват къси вериги от аминокиселини, които се срещат естествено в човешкото тяло и играят важна роля в него. Най-общо и по-просто казано, някои действат като хормони, други като сигнални молекули (казват на клетките какво да правят). Техни синтетични аналози под формата на хапчета или инжекции вече добиха достатъчно популярност като методи за редукция и контрол на теглото.

Такива добре познати пептиди за отслабване под формата на инжекции са например Ozempic, Wegovy, Mounjaro и други. Но чрез синтетичните пептиди, освен да се отслабва, може и да се стимулират отделни процеси като възстановяване на тъкани, отделяне на хормон на растежа и пр. Много пептиди са официално одобрени, но не и за свободна употреба. Голямата част са забранени при спортистите.

Свободно се продават различните видове колагенови пептиди, но повечето други групи са предназначени само за лечение, предписано от лекар. И когато са напазарувани от сайт или директно от срещнат в ТикТок инфлуенсър, то със сигурност не са одобрени за медицинска употреба. Не е доказана тяхната безопасност, не са проучени странични ефекти при дълготрайно прилагане, нито възможните алергични реакции.

Според Бодакова е тревожна практиката известни лица в социалните мрежи да рекламират пептидите, без реална консултация с лекар, както и злоупотребата с фалшиви реклами, в които се използват лицата на известни здравни специалисти, често генерирани и с изкуствен интелект.

Министър Ивкова обясни, че съгласно Закона за лекарствените продукти, продажбата на каквито и да е лекарства може да се извършва само от лица, които имат разрешение за това. Търговия по интернет пък е разрешена само с разрешение на РЗИ и Изпълнителната агенция за лекарствата. Според закона има и забрана за продажба на лекарства, отпускани само с лекарско предписание по интернет.

"Регулярно се прави проверка на сайтовете, които разпространяват пептиди - при повечето се установяват проблеми. В повечето случаи няма разрешение за употреба на лекарствените продукти у нас, защото не са регистрирани", обясни здравният министър.

"Агенцията по лекарствата няма законови правомощия да се разпорежда за спирането на тези сайтове, затова тези случаи се изпращат към дирекция "Киберсигурност" към ГДБОП", каза още Ивкова. И заяви, че трябва да има допълнителна междуведомствена координация по темата, защото става въпрос за застрашаване на живота и здравето на хората.

"След постъпило искане от страна на ИАЛ в Дирекция „Киберпрестъпност" са извършени проверки, свързани с предоставената от институцията информация, а именно – дейността на няколко интернет сайта е детайлно прегледана, а 2 са премахнати с партньорско съдействие", съобщават от ГДБОП за "24 часа".