Започват безплатни консултации за туберкулоза в страната (СПИСЪК)

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Тази седмица гражданите на 26 области ще могат да се прегледат безплатно за туберкулоза.

Инициативата включва скрининги, безплатни консултации, информация за разпространението на заболяването и неговите симптоми, както и допълнителни изследвания за пациентите, които са със съмнения за туберкулоза.

Кампанията „Седмица на отворените врати" цели популяризиране на превенцията, профилактиката, ранната диагностика и лечението на заболяването. Тя се организира в изпълнение на Националната програма за превенция на туберкулозата и се провежда за втори път тази година, съобщават от здравното министерство.

В периода 15-19 юни безплатно ще се приемат пациенти в 26 области на страната (виж списъка долу).

В област Русе кампанията ще продължи до 30 юни, а в област Кърджали гражданите ще могат да се възползват от 22 до 26 юни.

В инициативата се включват лечебните заведения за пневмо-фтизиатрични заболявания, регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, Български Червен кръст и общините, съобщават от министерството.

"Туберкулозата е предотвратима, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение", пишат от министерството и допълват: "Заболяването е лечимо, но завършването на лечението изисква упоритост и придържане към него от страна на пациента, тъй като това е дълъг и труден процес. Прекъснатото лечение допринася за възникване на лекарствена резистентност"

Пълният списък на лечебните заведения в областните градове:

Област Благоевград - „СБАЛПФЗ - БЛАГОЕВГРАД" ЕООД - Изследвания с бързи тестове чрез мобилната услуга на КАБКИС, информационна кампания и разпространение на здравно-образователни материали.

Бургас - „СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД - Скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета, консултации, прегледи и допълнителни изследвания за съмнителните лица.

Велико Търново - „СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД - Скрининг на риска чрез анкета, консултации, прегледи и изследвания. В с. Добри дял ще има „Клиника на открито" с презентации, дискусии, изследвания за СПИН, сифилис, хепатит В и С, диабет, спирометрия и измерване на кръвно и въглероден оксид.

Видин - МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА", АД - Провеждане на кампанията в Отделение по пневмология и фтизиатрия.

Враца - „СБАЛПФЗ - ВРАЦА" ЕООД - Прегледи в Диагностично-консултативния блок на болницата.

Габрово - „СБАЛББ - ГАБРОВО" ЕООД - Прегледи в Приемно-консултативен и Специализиран кабинет, както и изнесени профилактични прегледи в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания и частни фирми.

Добрич - „МБАЛ - ДОБРИЧ" АД - Скрининг на риска чрез анкета, консултации, прегледи и допълнителни изследвания на лица със съмнение за туберкулоза.

Кърджали - МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД - Провеждане на кампанията на територията на болницата.

Кюстендил - МБАЛ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ" АД - Провеждане на кампанията в Пневмо-фтизиатричното отделение.

Ловеч - „СБАЛББ - ТРОЯН" ЕООД - Прегледи в Пневмо-фтизиатричния кабинет на лечебното заведение.

Монтана - МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" АД - Прегледи в Отделението по пневмология и фтизиатрия.

Пазарджик - СБАЛПФЗ „Д-р Никола Пенчев Пазарджик" ЕООД - Провеждане на кампанията в болницата.

Перник - „СБАЛББ – ПЕРНИК" ЕООД - Безплатен специализиран преглед със скринингова насоченост за откриване на туберкулозна инфекция и предоставяне на здравно-образователни материали.

Плевен - УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД - Безплатен скрининг за риск от туберкулоза, оценка на риска, консултация от лекар и при необходимост преглед и изследвания.

Пловдив - УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ" ЕАД - Прием в Отделението по фтизиатрия и провеждане на здравно-образователни беседи в учебни заведения в гр. Пловдив от страна на РЗИ.

Разград - МБАЛ „СВ. ИВ. РИЛСКИ - РАЗГРАД" АД - Прегледи от специалистите в Отделение по пневмология и фтизиатрия.

Русе - „СБАЛПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ - РУСЕ" ЕООД - Безплатен скрининг чрез анкета, консултации, прегледи и допълнителни изследвания на лица със съмнение за туберкулоза.

Сливен - МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД - Кампания в приемен кабинет на фтизиатричния сектор към Отделение по пневмология и фтизиатрия.

Смолян - МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" АД - Безплатни медицински консултации, скринингови изследвания на потребителите в Дом за стари хора с. Фатово и разпространение на информационни материали.

София - УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД - Безплатни прегледи на деца с протрахирана кашлица, ежедневни прегледи и поставяне на проба Манту (със записване), безплатни консултации в КАБКИС.

София (област) - „СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ" ЕООД - Скрининг чрез анкета, консултации със специалисти, допълнителни прегледи, изследвания и проби Манту.

Стара Загора - „СБАЛПФЗ СТАРА ЗАГОРА" ЕООД - Скрининг чрез анкета, консултации, прегледи, допълнителни изследвания, проверки за туберкулинова чувствителност в КАБКИС и скрининг в ДПБ „Д-р Георги Кисьов" гр. Раднево.

Търговище - МБАЛ - ТЪРГОВИЩЕ" АД и „МБАЛ-ПОПОВО" ЕООД - Безплатен скрининг в Пневмо-фтизиатричните кабинети на двете лечебни заведения.

Хасково - „СБАЛПФЗ ХАСКОВО" ЕООД - Безплатен скрининг за риск от туберкулоза, прегледи и изследвания; изнасяне на лекции в гимназии в Хасково и Димитровград.

Шумен - „МБАЛ ШУМЕН" АД (гр. Нови пазар) - Скринингова кампания в III Вътрешно отделение и предоставяне на здравно-информационни материали в социални комплекси, пенсионерски клубове и учебни заведения.