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Болката в коляното е едно от най-честите оплаквания след 50-годишна възраст. Изкачването на стълби, по-дългите разходки или дори ставането от стол могат да се превърнат в предизвикателство. В много случаи причината е гонартрозата – най-разпространената форма на артроза на колянната става.

Макар заболяването да се свързва с напредването на възрастта, днес специалистите знаят, че артрозата не е просто „износване“ на ставите. Това е сложен процес, който засяга целия ставен апарат – хрущяла, синовиалната течност, костите и околните тъкани.

Какво се случва при гонартроза?

Здравият ставен хрущял действа като естествен амортисьор. Той позволява на костите да се движат плавно една спрямо друга без триене.

С времето или под влияние на фактори като наднормено тегло, травми, генетична предразположеност и обездвижване, хрущялът започва постепенно да губи своята структура. Намалява способността му да задържа вода, еластичността се влошава и се появяват микроскопични увреждания.

Резултатът са добре познатите симптоми:

болка при движение;

сутрешна скованост;

пукане и скърцане в коляното;

ограничена подвижност;

затруднения при ходене и изкачване на стълби.

Защо само обезболяващите невинаги са достатъчни?

При поява на болка много хора посягат към противовъзпалителни и обезболяващи лекарства. Те често осигуряват бързо облекчение, но не влияят върху причините за проблема.

Освен това продължителната употреба на някои обезболяващи средства може да бъде свързана със стомашни, сърдечно-съдови или бъбречни нежелани реакции.

Затова през последните години вниманието на специалистите се насочва към подходи, които не само облекчават симптомите, но и подпомагат нормалното състояние на ставния хрущял.

Какви вещества участват в изграждането на ставния хрущял?

За да запази своята здравина и еластичност, хрущялът се нуждае от определени структурни компоненти.

Колаген тип II

Колагенът е основният белтък в ставния хрущял. Той изгражда неговата мрежеста структура и осигурява устойчивост при натоварване.

С възрастта естественият синтез на колаген намалява, което може да ускори дегенеративните промени в ставите.

Хондроитин сулфат

Хондроитинът е естествен компонент на хрущяла. Той подпомага задържането на вода в тъканите и допринася за еластичността и устойчивостта на ставните повърхности.

Хиалуронова киселина

Хиалуроновата киселина е важна съставка на синовиалната течност – естествената „смазка“ на ставите.

Когато количеството ѝ намалее, триенето между ставните повърхности се увеличава, а движенията стават по-трудни и болезнени.

Остеол-Биоактивни млечни протеини

Все повече научни данни показват, че определени биоактивни млечни протеини могат да подпомогнат контрола на възпалителните процеси в ставите и да окажат благоприятно влияние върху ставния комфорт като намалява метал протеинази 3 и 5.

Флексус Бустер

Какво показват клиничните наблюдения?

В проведено проспективно клинично наблюдение при пациенти с гонартроза е оценен ефектът на комбинирана формула, съдържаща хидролизиран колаген тип II, хондроитин сулфат, хиалуронова киселина и биоактивни млечни протеини.

След 60-дневен прием пациентите съобщават за:

значително намаляване на болката;

по-малка сутрешна скованост;

подобрена подвижност;

по-лесно извършване на ежедневни дейности.

Най-добри резултати се наблюдават при хора с по-ранни стадии на артроза, което още веднъж подчертава значението на навременните мерки. Проследяване на група от 48 пациенти с гонартроза в I, II и III стадий на заболяването е проведено в Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Резултатите при пациентите с I и II стадий са отлични, като се наблюдава значително повлияване на болката още до втората седмица, както и дългосрочно функционално възстановяване.

Флексус Бустер

Защо ранната намеса е толкова важна?

Една от най-честите грешки е чакането болката да стане постоянна и силна.

Колкото по-рано се предприемат мерки за поддържане на ставното здраве, толкова по-голяма е вероятността да се съхранят подвижността и качеството на живот за по-дълго време.

Специалистите препоръчват комплексен подход, който включва:

контрол на телесното тегло;

редовна физическа активност;

упражнения за укрепване на мускулатурата около коляното;

физиотерапия при необходимост;

Флексус Бустер е съвременно решение за подкрепа на ставите, съдържащо хондропротективни съставки с клинично доказан ефект

Заключение

Гонартрозата е хронично заболяване, което може значително да ограничи ежедневната активност и качеството на живот. Съвременният подход към лечението не се ограничава само до контрол на болката, а включва и грижа за самата структура на ставата.

Комбинацията от колаген тип II, хондроитин сулфат, хиалуронова киселина и биоактивни млечни протеин остеол представлява мултимодален подход, насочен към различни механизми, свързани със ставното здраве. Данните показват, че ранното приложение на подобни решения може да бъде ценна част от цялостната грижа за хората с артрозни промени в колянната става.

Препоръчваме прием на Флексус Бустер като част от терапевтичния алгоритъм два пъти годишно в продължение на 3 месеца, с цел поддържане и подпомагане възстановяването на ставния апарат.