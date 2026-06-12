СЗО: Епидемията от ебола се разпространява в нови райони в ДР Конго

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Епидемията от ебола в Демократична република Конго продължава да се разпространява и е засегнала нови райони, а броят на заразените расте, съобщи днес служител на Световната здравна организация (СЗО), цитиран от ДПА.

Общо 676 случая на заразени са потвърдени до вчера, включително 136 души, които са починали, каза Оливие льо Полен, който е в Бени, провинция Северно Киву, за да подкрепи местните власти от името на СЗО.

“Почти всеки ден се регистрират случаи в нови здравни зони”, заяви той, въпреки че повечето все още са в провинция Итури.

Докато повечето случаи в Северно и Южно Киву включват хора, дошли от Итури, вече е регистрирано и местно предаване, отбеляза Льо Полен.

Предзвикателставата включват и продължаващия конфликт, големия брой разселени хора и слабата здравна система, каза той, предупреждавайки за “слепи петна: в най-високорисковите райони, пише БТА.

“Пълният мащаб на епидемията все още не е ясен”, добави служителят на СЗО.

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) предупреди, че семействата избягват рутинни прегледи в болниците или не търсят медицинска помощ за болни деца заради страх от заразяване. Опасността е, че още повече деца ще умрат в резултат на това, каза УНИЦЕФ.

Повече от половината деца на възраст под пет години в провинция Итури са недохранени, което ги поставя в рискова ситуация, добави агенцията на ООН.