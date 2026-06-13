Над 900 български становища в публичната консултация на ЕК за бъдещето на тютюневата регулация

Българските граждани обичайно проявяват ниска активност в десетките обществени допитвания на Европейската комисия по бъдещото законодателство, което се кове в Брюксел, за разлика от гражданите на страни, като Германия, Нидерландия, Франция. Тютюнът, обаче се оказва на сърце на българина и за първи път в обществената консултация на Европейската комисия за бъдещата ревизия на европейските правила за тютюневите и никотиновите изделия ще се превърне в първата и една от най-активните подобни процедури през последните години за българите, но не само (виж консултацията тук)

До момента в платформата на Комисията са публикувани над 68 470 мнения от всички страни в ЕС и извън него. Граждани, експерти, здравни специалсти, научни организации, университети, бизнес организации и представители на всякакви групи и сектори са дали своето мнение.

Крайният срок е 15 юни

Преглед на публикуваните мнения показва интересна тенденция. Въпреки че идват от различни среди и често поставят акцент върху различни проблеми, по-голяма част от българските участници се обединяват около една основна идея, че европейска регулация трябва да отчита националните характеристики, икономическите рискове, както и разликите между отделните категории продукти, а не да се поставя автоматично равенство между цигарите и новите бездимни алтернативи.

Научната общност настоява за регулации, основани на доказателства

Сред най-детайлните становища е това на представител на Софийския университет „Св. Климент Охридски", който обръща внимание на натрупващите се множество научни данни за различния рисков профил на бездимните продукти в сравнение с познатите традиционни цигари.

В становището се посочва, че България продължава да бъде сред държавите с най-високи нива на тютюнопушене в Европейския съюз, докато Швеция вече е близо до статут на страна, преборила разпространението на пушенето. Според автора една от причините за това е именно диференцираният подход към различните продуктови категории и политиките, насочени към намаляване на вредата от тютюнопушенето. В коментара се подчертава, че европейската регулация не трябва да се основава само на принципа на предпазливостта към новото, но и на принципа на пропорционалността, като се препоръчва отчитането на относителния риск на всеки един продукт и реалното въздействие върху общественото здраве.

Подобна позиция заемат и други представители на научната общност, които предупреждават, че приравняването на всички продукти може да обезсмисли усилията за намаляване на тютюнопушенето в страни като България, където делът на пушачите остава значително над средния за ЕС.

Бизнесът предупреждава за непредвидени последици

В дискусията активно участват и представители на различни представители на бизнеса. Те подчертават, че всяка бъдеща промяна трябва да бъде подкрепена от подробна оценка на въздействието върху икономиката, приходите, заетостта и инвестициите. Прекомерно рестриктивните мерки могат да доведат до обратен ефект, ако ограничат законните продукти до степен, при която потребителското търсене се насочи към нерегулирани или незаконни алтернативи, казват бизнес експертите. В едно от становищата се призовава Европейската комисия да се придържа към принципите на по-доброто регулиране и да взема решения, основани на научни доказателства, пазарни данни и реалните условия в отделните държави членки.

Лекари поставят акцент върху разликите в риска

Сред участниците в консултацията е и ръководител на водеща онкологична клиника в България, според когото бъдещите европейски правила трябва да разграничават цигарите от бездимните никотинови продукти въз основа на научните данни за техния рисков профил. В становището се посочва, че основният фактор за раковите заболявания, свързани с пушенето, е излагането на канцерогените в тютюневия дим, поради което усилията трябва да бъдат насочени към намаляване на употребата на горими цигари, особено сред младите хора, като същевременно се запази възможността пълнолетните пушачи да преминават към по-нискорискови алтернативи.

В консултацията се е включил и български дерматолог, който обръща внимание на добре познатите ефекти на тютюнопушенето върху кожата – ускорено стареене, по-бавно зарастване на рани и нарушено кръвоснабдяване. Според становището трябва ясно да се разграничават цигарите от продуктите без горене, тъй като според него основната вреда идва от токсичните вещества в цигарения дим. Лекарят подчертава, че най-доброто решение остава пълният отказ от никотинови продукти, но за пушачите, които не успяват да спрат, преминаването към бездимни алтернативи може да бъде по-добър избор от това те да продължават да пушат цигари.

Има мнение и от страна на български психиатър, работещ с хора със зависимости, който призовава бъдещата европейска регулация да отчита разликите между зависимостта към никотина и здравните рискове от тютюнопушенето. Според становището основната вреда за здравето е свързана с токсичните вещества в цигарения дим, а не с никотина сам по себе си, поради което продуктите без горене не бива автоматично да бъдат приравнявани с цигарите. Лекарят предупреждава, че прекалено рестриктивният подход може да обезкуражи част от пушачите да преминат към по-нискорискови алтернативи и настоява за регулация, основана на научни доказателства, пропорционалност и принципите на намаляване на вредата.

Предствители на сектора поставят въпроса за запазване на работните места и тютюна, като поминък

Граждани на България - потребители на тютюн разказват и личен опит и защитават своя свободен избор

Един български потребител посочва, че след като е използвал бездимни продукти, е убеден, че трябва да бъдат разглеждани различно от цигарите. Според него обществото, лекарите и институциите трябва да разполагат с повече информация за разликите между отделните категории продукти, за да могат пушачите да вземат информирани решения.

Друг участник пише, че не е успял да се откаже напълно от тютюна, но е успял да спре цигарите с алтернативен продукт. Според него бъдещи ограничения върху тези продукти могат да върнат част от потребителите обратно към традиционното пушене.

Непушачи също споделят, че виждат разлика между цигарите и бездимните продукти

Любопитна група сред българските коментари са хората, които никога не са пушили. Един от участниците заявява, че най-голямото му притеснение е пасивното пушене и затова му е трудно да приеме, че продукт без дим трябва да бъде разглеждан по същия начин като цигарата, чийто дим засяга околните.

Друг непушач отбелязва, че никога не е използвал никакви продукти, но предпочита хората около него да преминават към бездимни алтернативи, ако това означава по-малко цигарен дим в обществените пространства и по-малко пасивно пушене.

Един от участниците разказва, че по време на посещение в Швеция е останал впечатлен колко рядко се виждат пушачи. По думите му едва по-късно е разбрал колко широко разпространени са различните бездимни никотинови продукти и това го е накарало да погледне по различен начин на европейския дебат.

Опасения за сивия сектор и нелегалната търговия

Друга често срещана тема е рискът от разрастване на нелегалния пазар.

Някои граждани припомнят, че България е положила значителни усилия за ограничаване на контрабандата през последните години и изразяват опасения, че прекомерните ограничения могат да подкопаят този напредък.

Другата страна на дебата

Част от гражданите, здравните експерти и организациите за контрол на тютюнопушенето настояват бъдещата ревизия на европейските правила да въведе по-строги ограничения върху новите никотинови продукти. Според тях ароматизираните изделия, електронните цигари и никотиновите паучове създават риск от навлизане на нови потребители и никотинова зависимост, особено сред младите хора. В становищата се подчертава, че защитата на децата и младежите трябва да остане водещ приоритет на европейската политика, дори когато се обсъжда потенциалната роля на бездимните алтернативи за пълнолетните.

Независимо дали става дума за учени, бизнес организации, тютюнопроизводители, пушачи или непушачи, по-голяма част от българските участници в консултацията поставят един и същ въпрос пред европейските институции: ако целта е по-малко хора да пушат цигари, не трябва ли регулацията да отчита разликите между цигарите и бездимните алтернативи, вместо да ги третира по един и същи начин?