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Катя Ивкова: Е-порталът за медицински специализанти стартира на 1 януари 2027 г.

Волен Стефанов

[email protected]

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Катя Ивкова. Снимка: Архив

Промените са важна стъпка към защитата на правата на специализантите и тяхното улесняване при администриране на процеса на обучението им

"Предвидено порталът за специализации, който е част от Националната здравноинформационна система, да започне да функционира от 1 януари 2027 година. Наредбата предвижда увеличена прозрачност и проследимост при обявяването на свободните длъжности за специализанти по клинични специалности и провеждането на конкурсите по реда на Кодекса на труда".

Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на въпрос от Анна Бодакова от ПГ на "Демократична България".

"Дигиталната книжка ще съдържа цялата информация, касаеща провеждането на обучението в електронен вид. Тя ще даде и по-голяма яснота относно задълженията на страните по срочния трудов договор на длъжност за специализант и недопускане на погрешно тълкуване, че наредбата регламентира специализантите да бъдат назначавани на минимална работна заплата", добави Ивкова и обясни, че промените предвиждат и определяне на служител в базите за обучения, който да съдейства за цялостната координация на обучението на всички специализанти.

Общественото обсъждане на проекта приключи на 29 май.  За този месец са постъпили 12 становища и предложения по проекта на наредба, заяви министърът и допълни, че в момента становищата се анализират.

"Окончателният текст на наредбата ще бъде съгласуван и с Министерство на иновациите и дигиталната трансформация", добави Ивкова.

Срокът на проекта е 1 януари с цел да се гарантира качественото разработване от „Информационно обслужване" АД, заяви министърът и допълни, че от регистъра ще може да се извлича обобщена информация за специализантите по специалности, по бази за обучение, по висши училища, по възрастова структура и други критерии. 

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Катя Ивкова. Снимка: Архив

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