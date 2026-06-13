Българският столетник не пази диета, генетичен щит го спасява при тежка болест

Световната рекордьорка също е отрицание на фанатично следване на здравни догми: пуши до 117 г. и яде по 1 кг шоколад на седмица, а до смъртта си на близо 123 г. умът ѝ е остър като бръснач

Проучванията на българската генетична школа, ръководени от акад. проф. Драга Тончева и генетика Любомир Балабански, осветяват неочаквани национални специфики на дълголетника. Оказва се, че българският столетник е глобален парадокс. Едва 17 на сто от генните варианти в световната база данни за дълголетие се срещат при нашите сънародници, прехвърлили един век. Вместо това родните учени откриват 4 уникални за света генетични варианта за дълголетие, вплетени в ДНК на българина. Тези четири нови варианта имат пряка връзка с гена FOXO, който работи в клъстер с други гени и образува молекулярна структура, наречена геронтом или образно - генна фабрика за дълголетие. Този щит се активира при стрес и предпазва организма от най-големите убийци на нашето съвремие: инфаркт, инсулт, диабет тип 2, рак и невродегенеративни болести.

Дълголетието у нас е дълбоко споделен семеен феномен. При 76 на сто от българските столетници има данни за други дълголетници във фамилията. Техните родственици живеят средно с 8 до 14 г. по-дълго от останалото население. За да разкодират този механизъм, учените сравняват пълните набори от около 20 000 гена (екзоми) на столетниците със здрави младежи на средна възраст 21 години. Изводът е смайващ: докато младите и клинично здрави днес хора често носят скрити генетични предразположения към тежки хронични заболявания, столетниците притежават мощен протективен филтър, който неутрализира опасните мутации.

Житейският профил на българския столетник буквално взривява съвременните комерсиални митове за здравословен живот. На масата му няма превъзнасяни суперхрани, екзотични добавки или скъпи диети. Нещо повече – едва 2 на сто от нашите дълголетници са вегетарианци. Преобладаващото мнозинство споделя, че през целия си живот са яли “каквото има”, без да се лишават от сладко, солено или мазно. Тяхната тайна не е в рестрикцията, а в абсолютното отсъствие на преяждане. Теглото на почти всички е в идеалната норма, балансирано от традиционна, непреработена храна.

Разликата с останалата част от обществото се крие в липсата на токсични навици. Само 7 на сто от българските столетници са пушили през живота си, и то от време на време, на фона на над 30 на сто средно за страната. Отношението им към алкохола също е умерено – 63 на сто са пълни въздържатели, а останалите пият инцидентно по чаша вино или минимално количество концентрат. Интересното е, че рибата, сочена от световните учени като задължителна за дълъг живот, почти липсйва на българската трапеза.

Променя се и географската карта на векуването. Проучването разбива стария мит, че Родопите са единствената Мека на дълголетието у нас. Днес в планинските села има силно застаряващо, но не и свръхдълголетно население. Единственото изключение с висока концентрация остава регионът на Кърджали, докато другият голям център неочаквано се оказва столицата София заради по-добрия достъп до здравеопазване.

Истинският феномен на нашенските столетници е тяхната психоемоционална стабилност. Над 93 на сто от тях имат ведро, философско отношение към живота, въпреки че са поколение, преживяло войни, национални катастрофи, глад и икономически шокове. Почти без изключение показват бистър ум и отлична памет, натоварват мозъка си с общуване, пазаруват, готвят, грижат се за градината и животните. Дори на възраст над 100 години много от тях правят ежедневни разходки, гимнастика или карат колело.

Лошата наследственост и дори тежките диагнози не са присъда, ако организмът има силни защитни гени, казват изследователите. В медицинската история на проучените столетници генетиците виждат операции, диабет и онкологични заболявания, прекарани още във възрастта 60-70 години. А една от българските столетнички е преборила рак цели три пъти в живота си. Благодарение на специфични генетични варианти нейното тяло е реагирало отлично на терапията и е блокирало прогресията на болестта. Това доказва, че при навременна медицинска грижа генетичният щит може да преведе човека през най-тежките изпитания и да го отведе отвъд границата от един век.

В професионалния фолклор на генетиците съществува една особена благословия: “Пожелавам ти гените на мадам Калман”. Французойката Жана Луиз Калман държи абсолютния световен рекорд за дълголетие със своите 122 години и 164 дни. Нейният живот е най-чистото доказателство, че изключителното дълголетие се направлява от генетичната лотария, а не от фанатичното следване на здравни догми. Родена в град Арл през 1875 година – 14 г. преди откриването на Айфеловата кула. Жана води спокоен живот на осигурена домакиня, забавлява се с тенис, плуване, кънкит и туризмът. На 85-годишна възраст започва да учи фехтовка, а колело кара активно до стотния си рожден ден.

Мадам Калман остава в историята и с една невероятна имотна сделка. През 1965 година, когато тя е на 90 години, местен 47-годишен нотариус купува апартамента ѝ срещу доживотна рента от 2500 франка месечно. Юристът вярва, че купува имот на безценица от една старица. Нотариусът обаче умира през 1995 година на 77-годишна възраст, а Жана го надживява с две години. В крайна сметка семейството на купувача плаща повече от двойно по-висока цена от реалната стойност на жилището.

Навиците на французойката буквално шокират лекарите. Тя е пушила редовно от 21-годишна възраст до 117-ата си година, като спира цигарите не по здравословни причини с дробовете, а защото прогресивното ѝ ослепяване я принуждава да моли другите да ѝ подават огънче. Всяка седмица Жана изяждала по килограм шоколад и никога не се отказвала от чашата си порто следобед. На 110 години тя се мести в старчески дом просто защото е надживяла всичките си връстници, дъщеря си и внука си и не иска да живее в самота. Дори след като чупи бедрена кост и сяда в инвалидна количка, умът ѝ остава остър като бръснач. На 116 години тя се снима във филма “Ван Гог и аз”, играейки себе си, и става най-възрастната актриса в историята на киното.

Изучаването на хора на деветдесет и повече години в зоните с най-много дълголетници като островите Окинава (Япония), Икария (Гърция) и Сардиния (Италия) си приличат по това, че са относително изолирани общности с по-ниски доходи, традиционен поминък и незападен начин на живот. Дълголетието им просто късмет ли е? Учените изчисляват, че около 25% от продължителността на живота се определя от наследствеността. Обобщаването на всички фактори натрапва една особеност - във възрастта до 70-80 г. начинът на живот е по-силен определящ фактор за здравето и дълголетието, отколкото наследствеността. След това, изглежда, водеща роля има генетичният товар. Много столетници и дори суперстолетници - на 110+ живеят самостоятелно и без свързаните с възрастта болести като високо кръвно, сърдечни диагнози, рак и диабет тип 2.

Животът на столетниците по света има какво да ни каже и за влиянието на културните феномени, които изпълват живота със смисъл. Много дълголетници има сред амиши и монаси - традиционни общности, които се подкрепят, отхвърлят стигмата на старостта и живеят в сплотеност, труд, смирение и взаимопомощ.

Изследователите често акцентират и върху удоволствието и липсата на принуда в дейностите, на които се посвещават столетницитете по света. Модерната концепция за модус вивенди го нарича хоби. Занимания като градинарство, туризъм, всякакво майсторене допринасят за поддържане на физическото здраве, баланса, подвижността и ума. Хобита в областта на изкуствата и игрите, изскващи мисловна дейност и съобразителност, подкрепят по неповторим начин мозъчните възможности. Те забавят и неизбежното напредване на възрастовата загуба на неврони и прекъсването на невронните мрежи, отговорни за когнитивните умения.