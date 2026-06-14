Науката създаде дрескод срещу ухапване от комари: дрехи в зелено, синьо, лилаво, бяло

Препоръката е да избягваме червено, оранжево, черно и циан в районите, където насекомите са много.

С топлите летни вечери се ожесточава и вечната битка с едни от най-досадните създания на планетата – комарите. Купуваме спрейове, палим спирали, монтираме мрежи. Но учени смятат, че най-лесният щит срещу хапещите насекоми може да се крие в собствения ви гардероб. Благодарение на мащабно научно изследване, проведено от екип учени от Вашингтонския университет, научаваме, че комарите не избират жертвите си на сляпо. Оказва се, че имат строги цветови предпочитания, които се задействат в момента, в който ни усетят. Екипът, воден от професора по биология Джефри Рифъл, прави революционно откритие за начина, по който комарите виждат света.

Всичко започва с нашето дишане. Ние издишваме въглероден диоксид, който действа като аларма за комарите в радиус от поне 50-60 метра. Когато някой се доближи съвсем, се навигира и по топлинното ни излъчване, както и по миризмите на тялото – млечната киселина от потта ни, амоняка и молекулите от дейността на специфичните бактерии по кожата ни. Учените отбелязват, че дори изпиването на една студена бира променя химията на потта ни така, че моментално ни превръща в кулинарен деликатес за кръвопийците.

И точно в този финален момент, когато комарът вече е наблизо и търси къде точно да кацне, на сцената излизат дрехите ни. Преди да усети газа, хвърчащата гад е практически безразлична към цветовете около себе си. В момента, в който долови химическия сигнал от издишването и от телесните ни миризми обаче, в мозъка на несекомото се задейства зрителен механизъм за фиксиране на обектите. Очите му започват да сканират пространството за конкретни цветове, които свързва с храна.

Проучването установява, че след като уловят миризмата на въглероден диоксид, комарите веднага се насочват с предимство към червено и оранжево. Това са абсолютните фаворити на кръвосмучещите натрапници. На втора позиция в хранителната им палитра са черното и специфичният цвят циан, производен на смесването на синьо и зелено.

Така че ако вече пълните куфарите за море или в близост на водни басейни, помислете дали да не се възползвате практически от изводите на учените. Вероятно можете да избегнете цветовете, които привличат силно вниманието на комарите и ги улесняват в навигацията към целта.

И от гледна точка на науката в това се изразява най-интересната част от откритието. Независимо от расата, тена или пигментацията човешката кожа излъчва силен светлоотразителен сигнал именно в червено-оранжевия спектър. За окото на комара ние изглеждаме като светещ червен фар. Ако и сте облечени в червено или оранжево, вие просто удвоявате притегателната си сила за него.

Добрата новина е, че има цветове, които ни правят “невидими”, дори и да издишваме кубик въглероден диоксид. Ако искате да се слеете с околността, заложете на зелено. Комарите го подминават, вероятно защото го асоциират с растителност, а не с топлокръвна плячка. Синьо и лилаво също остават извън техния радар за търсене на храна. Научният дрескод срещу досадните насекоми включва и бялото. Светлите, чисти повърхности не предоставят необходимата за сетивата им топлинна и зрителна стръв.

Преди да обвиним всички комари наоколо, е честно да кажем, че мъжките комари са напълно невинни, хапят само партньорките им. Мъжките са “вегетарианци” и се хранят единствено с цветен нектар и растителни сокове. Големият враг на комфорта ни през летните вечери са само женските комари. Но те също не пият кръв, за да се заситят – за собствената си енергия те също предпочитат захарите от растенията. Кръвта им е необходима с една-единствена цел: продължаването на рода. Човешката и животинската кръв е изключително богата на протеини, желязо и липиди. Тези хранителни вещества са жизненоважен материал, без който женският комар не може да формира и снесе своите яйца. На практика всяко ухапване е майчински инстинкт. Което не го прави по-малко мразено събитие за човека. След като си набави нужния протеинов коктейл от нас, женската е готова да снесе стотици яйца във влажна среда, давайки живот на следващото поколение...

Стъпвайки на данните от Вашингтонския университет, можем лесно да пренаредим летния си дрескод за разходки в парка, вечери на терасата или вечеря край морето. Забравете за тъмните и червените дрехи. Черната тениска може да е класика, а червената рокля – магнит за погледите, но те са и мишена за комарите. Избягвайте ги в часовете около залез - слънце.

Прегърнете светлата палитра. Бяло, кремаво, светлосиньо и пастелнозелено са вашите най-добри приятели. Те не само държат хладно през лятото, но и ви правят максимално незабележими за хапещите насекоми. Заложете също на дългите и свободни силуети, още повече че случайно те дори са модерни. Тъй като самата ни кожа излъчва привличащия червеникав спектър, най-добре е да я покрием колкото се може повече.

Обличайки се в “правилните” цветове и пропорции, изключваме важните ориентири в навигационната система на комарите и буквално ставаме невидими за техния “сателит”. Така едно малко и на пръв поглед самоцелно научно знание може да ни спаси абсолютно безплатно от атаките на лакомите нашественици. Разбира се, изборът на облекло не замества напълно репелентите, тъй като комарите се ориентират също по топлината на тялото ни и миризмата на пот. Но съобразяването с техните зрителни предпочитания е изключително лесна, безплатна и ефективна стъпка, с която да си осигурим по-спокойни и приятни летни вечери и нощи.