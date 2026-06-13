За първи път безплатни противогрипни ваксини за малки деца от държавата

От тази година Министерството на здравеопазването стартира нова програма за борба със сезонния грип, която за първи път обхваща децата на възраст от шест месеца до седем навършени години. Това съобщи в интервю за БТА д-р Гергана Николова, заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ), която днес участва в регионална научно-практическа конференция на тема „Обединени в знанието, силни в практиката“ в Търговище. Тя коментира новостите във ваксинопрофилактиката на разпространени заболявания и мерките, които прилага държавата за обхват на населението.

Ваксината е изцяло безплатна и препоръчителна, като поставянето ѝ ще зависи от желанието на родителите. Препоръчителният период за имунизация е през месец октомври, преди настъпването на есенно-зимния сезон. Родителите ще могат да избират между два вида препарати – инжекционен и назален, след консултация с личния лекар на детето, обясни специалистът.

Д-р Николова подчерта, че децата в тази възрастова група са сред най-засегнатите от грипните вируси. „При тях заболеваемостта е изключително висока, често се стига до тежки усложнения и хоспитализации. Това води и до масова употреба на антибиотици, което от своя страна крие риск от развитие на антибиотична резистентност“, обясни тя.

Лекарят допълни, че превенцията ще спести както усложненията за децата, така и сериозните финансови средства, които държавата отделя за обезщетения за временна нетрудоспособност на родителите, принудени да останат вкъщи за отглеждане на болно дете.

Друга важна новост в националния план за ваксинопрофилактика е въвеждането на задължителна ваксина срещу варицела. Тя ще се прилага за децата, родени след началото на 2025 година. Схемата предвижда поставяне на първа доза между 12-ия и 15-ия месец, а втората доза ще се инжектира на 4-годишна възраст.

Експертът информира и за нови възможности при бременните жени. След като миналата година бе въведена препоръчителна имунизация срещу дифтерия, тетанус и коклюш с цел защита на новородените, сега се предвижда и прилагането на RSV-ваксина (срещу респираторно-синцитиален вирус). Тя ще предпазва както майките, така и децата в първите месеци от живота им, посочи д-р Николова.

По нейни думи ваксинопрофилактиката при възрастните хора също търпи развитие. При пациентите на и над 65-годишна възраст вече се предвижда използването на т.нар. високодозова противогрипна ваксина. Тъй като с напредването на възрастта имунната система отслабва, този нов препарат съдържа четири пъти повече антитела, което гарантира изграждането на много по-надежден и силен имунен отговор.

Д-р Николова напомни, че в сила остава и препоръчителната пневмококова ваксина за хората над 65 години. Тя се поставя еднократно за целия живот и предпазва от тежки пневмонии, които често са фатални за възрастни пациенти, приковани на легло след инфаркт, инсулт или фрактури.

Според д-р Николова тревожна е статистиката за HPV ваксините у нас. Тя изрази сериозно безпокойство относно ниския обхват на ваксинацията срещу човешкия папилома вирус (HPV) в България, който е под десет процента.

„Имаме ваксина, която буквално спасява от рак, а хората продължават да се страхуват повече от самото убождане и ваксината, отколкото от фаталното заболяване. Всеки ден в България две жени губят живота си от рак на маточната шийка“, предупреди д-р Николова и призова родителите да не отлагат, да се консултират навреме със своите лични лекари и да ваксинират децата си.