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Доц. Трифон Вълков: Лятото внимателно да се подбира храната и къде се приготвя

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Д-р Трифон Вълков Снимка: NOVA

Няма по-различно от това, което е било миналата година като летни вируси. Хората да си подбират храната, да внимават за местата от където се взема, къде се приготвя, съхранението.

Това коментира инфекционистът доц.Трифон Вълков пред Нова тв.

"Дори да е третирана една площ със съответните препарати след един порой нещата се променят. Тази дейност не е същата и няма как да осигури пълна защита. Би трябвало в началото на пролетния сезон, когато тревата расте, тогава тези насекоми стават активни и трябва да се пръска", говори той за кърлежи, комари и т.н. И все пак добави, че не може да се вкара в обувките на властите и да им дава съвети, те знаели какво да правят. 

Вълков каза, че не е забелязал тази година пациентите да са потърсили повече лекарска помощ, в следствие на ухапване от кърлеж. "Броят или процента не е по-различен в сравнение с миналата година", заяви той. 

По отношение на лаймската болест инфекционистът каза, че тя остава не само за България, а и за Европа, най-честата предавана инфекция. Появя се обрив на мястото на ухапването. Може и да се появи дори и седмица след ухапването, обясни той. 

"Вече и България, по статистика, влиза в страните, при които съществува рискът от разпространение на заболявания, предавани от комари", каза той, но уточни, че все пак тези болести най-често се срещат в страните по Средиземноморието. 

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Д-р Трифон Вълков Снимка: NOVA

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