Лекар: Кръводарителите във Видин намаляват, само двама дарили без повод т.г.

Не достигат доброволни безвъзмездни кръводарители и това остава основното предизвикателство пред Отделението по трансфузионна хематология към Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка" във Видин, каза началникът на отделението д-р Светлана Станкова по повод Световния ден на безвъзмездния кръводарител – 14 юни, пише БТА.
По думите на Станкова повечето хора даряват кръв за свой близък или роднина, а случаите на граждани, които идват безвъзмездно и без конкретен повод, са изключително редки. Тази година съм се натъкнала на двама души, които дойдоха с желание просто да дарят кръв. Когато видя такъв кръводарител, първо се радвам, а после се учудвам, каза д-р Станкова.
През 2025 г. във видинското отделение са дарили кръв 1216 души, а година по-рано броят им е бил 1263. Според д-р Станкова демографската криза също оказва влияние върху възможностите за осигуряване на достатъчно кръв и кръвни продукти. Докторът каза, че екипът непрекъснато насърчава близки и приятели на пациенти да се включват в кръводаряването и търси съдействие от институции и населени места. По думите ѝ има кметове, които подкрепят инициативите за кръводаряване, но не навсякъде съществува достатъчна активност.
Въпреки трудностите отделението успява да обезпечава нуждите на пациентите. Кръвта, дарена във Видин, се изпраща в Националния център по трансфузионна хематология в София за изследване за трансмисивни инфекции и обработка, след което се използва в националната система за кръвоснабдяване.
Според д-р Станкова кръводаряването не крие риск за здравия човек. Кръв могат да даряват хора на възраст между 18 и 65 години, които отговарят на изискванията за здравословно състояние. Преди кръводаряването задължително се измерват кръвното налягане и нивото на хемоглобина.
За здрав човек няма проблем. Нужно е само добро желание и правилна психическа нагласа, каза докторът.
След кръводаряване организмът възстановява количеството дарена кръв в рамките на около 24 часа при прием на достатъчно течности. Стандартното количество е между 400 мл и 450 милилитра кръв.
Д-р Станкова отбеляза, че по закон кръв може да се дарява през интервал от най-малко два месеца. Тя призова повече хора да се включат в доброволното кръводаряване, тъй като кръвта е незаменим ресурс за лечението на пациенти в цялата страна. За мен е важно, че се събира кръв навсякъде в България, без значение къде се намира болният. Тази кръв ще помогне на някого, каза още тя.
Началникът на отделението изрази удовлетворение от сътрудничеството с ръководството на МБАЛ „Света Петка", което според нея оказва необходимата подкрепа за осигуряване на консумативи и условия за работа на отделението.
В навечерието на Световния ден на кръводарителя във Видин бяха отличени четирима дългогодишни кръводарители за техния принос към спасяването на човешки животи.