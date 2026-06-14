Лекар: Кръводарителите във Видин намаляват, само двама дарили без повод т.г.

Не достигат доброволни безвъзмездни кръводарители и това остава основното предизвикателство пред Отделението по трансфузионна хематология към Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка" във Видин, каза началникът на отделението д-р Светлана Станкова по повод Световния ден на безвъзмездния кръводарител – 14 юни, пише БТА.

По думите на Станкова повечето хора даряват кръв за свой близък или роднина, а случаите на граждани, които идват безвъзмездно и без конкретен повод, са изключително редки. Тази година съм се натъкнала на двама души, които дойдоха с желание просто да дарят кръв. Когато видя такъв кръводарител, първо се радвам, а после се учудвам, каза д-р Станкова.

През 2025 г. във видинското отделение са дарили кръв 1216 души, а година по-рано броят им е бил 1263. Според д-р Станкова демографската криза също оказва влияние върху възможностите за осигуряване на достатъчно кръв и кръвни продукти. Докторът каза, че екипът непрекъснато насърчава близки и приятели на пациенти да се включват в кръводаряването и търси съдействие от институции и населени места. По думите ѝ има кметове, които подкрепят инициативите за кръводаряване, но не навсякъде съществува достатъчна активност.

Въпреки трудностите отделението успява да обезпечава нуждите на пациентите. Кръвта, дарена във Видин, се изпраща в Националния център по трансфузионна хематология в София за изследване за трансмисивни инфекции и обработка, след което се използва в националната система за кръвоснабдяване.

Според д-р Станкова кръводаряването не крие риск за здравия човек. Кръв могат да даряват хора на възраст между 18 и 65 години, които отговарят на изискванията за здравословно състояние. Преди кръводаряването задължително се измерват кръвното налягане и нивото на хемоглобина.

За здрав човек няма проблем. Нужно е само добро желание и правилна психическа нагласа, каза докторът.

След кръводаряване организмът възстановява количеството дарена кръв в рамките на около 24 часа при прием на достатъчно течности. Стандартното количество е между 400 мл и 450 милилитра кръв.

Д-р Станкова отбеляза, че по закон кръв може да се дарява през интервал от най-малко два месеца. Тя призова повече хора да се включат в доброволното кръводаряване, тъй като кръвта е незаменим ресурс за лечението на пациенти в цялата страна. За мен е важно, че се събира кръв навсякъде в България, без значение къде се намира болният. Тази кръв ще помогне на някого, каза още тя.

Началникът на отделението изрази удовлетворение от сътрудничеството с ръководството на МБАЛ „Света Петка", което според нея оказва необходимата подкрепа за осигуряване на консумативи и условия за работа на отделението.

В навечерието на Световния ден на кръводарителя във Видин бяха отличени четирима дългогодишни кръводарители за техния принос към спасяването на човешки животи.