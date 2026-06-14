Застаряването на населението води до недостиг на кръводарители в Германия

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Застаряването на населението в Германия прави все по-трудно поддържането на равнищата на кръводаряване, тъй като все по-малко млади дарители заменят по-възрастните поколения, съобщи Германският Червен кръст (ГЧК) преди днешния Световен ден на кръводарителя.

„Имаме все повече по-възрастни дарители и все по-малко млади хора, които идват след тях", заяви пред ДПА Патрик Ное, говорител на службите за кръводаряване на ГЧК. „Проблемът е, че кръгът от хора, които даряват кръв, се свива."

Предизвикателството се дължи отчасти на демографските промени, като поколението на бейби бумърите исторически е съставлявало голяма част от кръводарителите, а много от тях са дарявали редовно.

Въпреки че Германия вече не налага горна възрастова граница за кръводаряване, много по-възрастни дарители постепенно отпадат от кръводарителската база заради свързани с възрастта здравословни проблеми, каза Ное.

ГЧК се сблъсква и със сезонен недостиг по време на летните отпуски и зимните грипни вълни. Разширяването на кръводарителската база би помогнало за компенсирането на подобни колебания, каза Ное и добави, че хората на 30 и 40 години все още могат да започнат да даряват кръв.

По данни на ГЧК в Германия всеки ден са необходими около 15 000 кръводарявания, пише БТА.