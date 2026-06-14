Проучване: Работата от вкъщи може да повлияе негативно на психичното здраве

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Работата от дома има очевидни предимства – липса на пътуване до офиса и по-голяма гъвкавост. Но ново изследване поставя акцент върху по-малко обсъждана страна на дистанционната работа: потенциалното ѝ влияние върху социалната изолация и психичното здраве, съобщава уебсайтът “Futurism”.

Проучването, ръководено от икономиста Наталия Емануел от Федералния резервен банк на Ню Йорк, анализира данни от пет национални анкети сред американски работници. Сравнени са професии, които позволяват дистанционна работа, като софтуерно инженерство, и такива, които изискват физическо присъствие, като хирургия.

Резултатите показват, че при работещите от разстояние времето, прекарано в самота, се е увеличило с 58% в сравнение с хората в професии, които не позволяват работа от вкъщи.

Освен това вероятността тези служители да прекарат цял ден без никакъв човешки контакт нараства с 72%.

Ситуацията е още по-сериозна при хората, които живеят сами – при тях шансът за ден без никакъв контакт с други хора достига 83%. Според изследователите именно тази група изпитва и най-силно изразено психическо натоварване.

Експерти, цитирани в анализа, подчертават, че хората често подценяват значението на ежедневния социален контакт. Липсата на взаимодействие с други може да доведе до повишено чувство на изолация, което се свързва с по-високи нива на психически стрес.

Според специалисти социалната изолация има и физиологични последици, като влияе върху имунната и сърдечно-съдовата система.

Авторите на изследването уточняват, че резултатите не означават, че всички работещи трябва да бъдат върнати в офис среда. По-скоро те подчертават необходимостта от съзнателно поддържане на социални контакти при дистанционна работа.

Според експертите, когато работата не осигурява естествена ежедневна комуникация, хората трябва по-активно да търсят социално взаимодействие извън професионалната среда, предаде БГНЕС.