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Д-р Мирослав Ненков: Дано министър Ивкова да има силата и подкрепата да подреди системата

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Д-р Мирослав Ненков. Кадър NOVA

Шефове на държавни болници с големи дългове са взимали по-високи заплати, от тези на президент и премиер. Тези данни извади министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Темата коментира бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA.

"Най-после министерството на здравеопазването се опита да види какво се случва в подопечните му структури. Там то е изпратило свои уши и очи като членове на бордове. Те получават едни заплати, които не ги изкарват с 2 пъти по 3 часа месечна заетост. Дано министър Ивкова да има силата и политическата подкрепа поне да подреди системата", каза д-р Ненков.

"Има болници, които ниски клинични пътеки и нямат дългове. Има и такива със значими пътеки и отново нямат дългове. Случаи на държавни болници без дългове също има, но те са единица. Контролът на такива болници се случва, ако директорът на болницата направи нещо вредно политическо. Болница, която генерира само дългове, на никого не му трябва", добави още той.

Той коментира и оставката на управителят на НЗОК. "Управителят на НЗОК не трябва да е политическа фигура, а експерт. Според мен той не си е подал оставката доброволно. Време е да видим кой от бившите управители ще назначат. Това не може да бъде сигнал за реформа", изтъкна д-р Ненков.

"Медицинското качество се оценява трудно. Министър Петър Москов се опита да оцени лекарския труд през пациентската удовлетвореност, което не е добре. Пациентите оценяват работата ни по нашата дейност", заяви още бившият здравен министър.

"Когато влязох за първи път в министерството на здравеопазването, една малка общинска болница беше затворила врати. Кметът обиколи всички институции да търси 2 милиона лева, които са откраднати. Здравният министър извади 600 000 лева и болницата заработи. Това е схемата", разказа д-р Мирослав Ненков.

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Д-р Мирослав Ненков. Кадър NOVA

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