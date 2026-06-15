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Проф. Христо Хинков: Бордовете в държавните болници не вършат почти никаква работа

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Христо Хинков КАДЪР: NOVA NEWS

 Поздравявам здравния министър Катя Ивкова за   решението й да подложи на обсъждане и проверка заплатите на директорите заяви бившия здравен министър проф. Христо Хинков пред Би Ти Ви.

Според него проблем са допълнителните пари, които медици получават от участието в бордове и други дейности, които прибавят още суми върху заплатите им. "Бордовете в държавните болници не вършат почти никаква работа, казвам го отговорно. Изпълнителният директор върши работа, останалите двама-трима в тях са в миманса. Събират се веднъж-два пъти на месеца. Трябва да има някакви ограничения и да се преосмисли идеята за бордовете", каза проф. Хинков

Според общопрактикуващия лекар Даниел Кипров, младите лекари вземат около 800 евро на месец, което е в контраст с огромните заплати на лекарите в болниците. "Работил съм в Германия -, там такива контрасти няма да видите никъдет!4, каза Каров. Трябва да престане практиката да се крият места за специализанти", заяви той.

"10 000 лева вземах като министър за 10 месеца,без никакви добавки. Безобразие са огромните заплати на директорите на болници и според мен, това ще продължи.. Знам, че голяма част от министерството получаваха допълнителни възнаграждения. Участието в бордове обаче дава възможност за още пари. Бордовете в държавните болници не вършат почти никаква работа, казвам го отговорно. Изпълнителният директор върши работа, останалите двама-трима в тях са в миманса. Събират се веднъж-два пъти на месеца.  Трябва да има някакви ограничения и да се преосмисли идеята за бордовете.", заяви още проф. Хинков.

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Христо Хинков КАДЪР: NOVA NEWS

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