Учени от Швейцария установиха, че липсата на сън оставя следи, които могат да бъдат открити в слюнката, пише Юрикалърт.

Добрият сън е от съществено значение за физическото и психическото здраве на човека. Въпреки това проблемите с него са масово явление. Според ново швейцарско изследване около една трета от населението съобщава, че страда от нарушения на съня, като сред най-засегнатите са жените и младите хора на възраст между 15 и 39 години.

Въпреки че липсата на сън е широко разпространена, досега не е било възможно това да се измерва директно и обективно в телесни течности. Авторите на настоящото изследване от Университета на Цюрих са проучили дали липсата на сън може да бъде открита чрез метаболитни промени в слюнката.

"Нашето изследване предоставя първите директни биомаркери за липса на сън в слюнката при реалистични условия", казва Томас Крамер от изследователския екип, пише БТА.

В проучването са участвали 20 здрави млади мъже, които обикновено спят между седем и девет часа. Участниците са преминали през три експериментални състояния в произволен ред: една нощ без сън, четири последователни нощи със сън от по шест часа или обичайните осем часа сън.

Екипът след това е анализирал слюнката на участниците, използвайки масспектрометрия с висока разделителна способност, и е приложил методи за машинно обучение, за да идентифицира молекулярни модели, свързани с остра липса на сън.

"Установихме, че острата липса на сън засяга около 10 процента от всички биомолекули в слюнката. Предизвикателството беше да идентифицираме сред десетки хиляди молекули онези, които са надежден сигнал за умора. Използвайки най-съвременни технологии, успяхме да определим 10 биомаркера, които правят точно това", казва водещият автор на изследването Михаел Шолц, чиято цел е била да проучи задълбочено как може да се измерва умората в тялото.

Проектът вече навлиза в следващата си фаза. В мащабно международно изследване патентованата група биомаркери ще бъде валидирана при реалистични условия. Изследователите ще проучат дали методът може надеждно да открива липсата на сън в редица ежедневни ситуации, свързани с работа на смени, алкохол, лекарства и други фактори.

В дългосрочен план това изследване може да доведе до разработването на бърз тест, който да се използва на място за обективно откриване на умората. "Подобен тест може да подобри сигурността по пътищата и да повиши безопасността в работната среда, където вниманието и концентрацията са от решаващо значение", казва Шолц.