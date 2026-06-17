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Задайте въпросите си за таласемията към доц. Атанас Банчев

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Доц. Атанас Банчев

Таласемията често звучи като далечна диагноза. Нещо рядко, сложно, „за други хора“. Истината е, че около 170 000 българи са носители на гена на таласемията - и голяма част от тях може никога да не разберат това, докато не се сблъскат с важен житейски въпрос: какъв е рискът за децата им.

Това не е просто „анемия“. Таласемията е наследствено заболяване на кръвта, което при тежките си форми изисква постоянна медицинска грижа, проследяване и редовни кръвопреливания. А когато няма достатъчно кръв, проблемът вече не е абстрактен - той се превръща в отложено лечение, тревожност и реален риск за здравето на пациентите.

В новия епизод на подкаста на „Докторе, кажи“ ще говорим за ранната диагностика, носителството, генетичните изследвания, пътя на пациента, лечението и възможността хората с таласемия да живеят пълноценно, когато имат достъп до добра медицинска грижа.

Гост ще бъде доц. Атанас Банчев – началник на Клиниката по детска клинична хематология и ръководител на Експертния център за коагулопатии и редки анемии за деца и възрастни към СБАЛХЗ, София.

Имате въпрос за таласемията? За ниския хемоглобин, носителството, риска при планиране на семейство, кръвопреливанията, лечението или живота с тази диагноза? Изпратете ни го:

И очаквайте отговорите на доц. Банчев в следващия епизод на здравния ни подкаст „Докторе, кажи“.

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Доц. Атанас Банчев
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