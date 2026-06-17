Задайте въпросите си за таласемията към доц. Атанас Банчев

Таласемията често звучи като далечна диагноза. Нещо рядко, сложно, „за други хора“. Истината е, че около 170 000 българи са носители на гена на таласемията - и голяма част от тях може никога да не разберат това, докато не се сблъскат с важен житейски въпрос: какъв е рискът за децата им.

Това не е просто „анемия“. Таласемията е наследствено заболяване на кръвта, което при тежките си форми изисква постоянна медицинска грижа, проследяване и редовни кръвопреливания. А когато няма достатъчно кръв, проблемът вече не е абстрактен - той се превръща в отложено лечение, тревожност и реален риск за здравето на пациентите.

В новия епизод на подкаста на „Докторе, кажи“ ще говорим за ранната диагностика, носителството, генетичните изследвания, пътя на пациента, лечението и възможността хората с таласемия да живеят пълноценно, когато имат достъп до добра медицинска грижа.

Гост ще бъде доц. Атанас Банчев – началник на Клиниката по детска клинична хематология и ръководител на Експертния център за коагулопатии и редки анемии за деца и възрастни към СБАЛХЗ, София.

Имате въпрос за таласемията? За ниския хемоглобин, носителството, риска при планиране на семейство, кръвопреливанията, лечението или живота с тази диагноза? Изпратете ни го:

И очаквайте отговорите на доц. Банчев в следващия епизод на здравния ни подкаст „Докторе, кажи“.