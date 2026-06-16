Изследване показва възрастта на органите и определя риска от заболявания

Учени от Станфорд разработиха кръвен маркер, който определя състоянието на 11-системи в човешкото тяло, и предсказва възможни заболявания за 10 години напред

Вероятно познаваш семейство, в което по-възрастната сестра изглежда по-млада от другата. Често казваме, че възрастта е просто цифра. Днес обаче и науката допуска, че някой на 55 може да е по-млад от някой на 45.

Става въпрос за "биологична възраст". Тя е предмет на изследване, все още непопулярна, но е по-точната мярка за състоянието на тялото ни и вероятността да развием заболявания на старостта - от сърдечни проблеми до Алцхаймер.

Органите в тялото ни стареят с различна скорост, твърдят учени от Станфордския медицински университет. Според проучването, ако ти си на 45, това не означава със сигурност, че и мозъкът и сърцето ти са на същата възраст.

За да се определя възрастта на органите в практиката, учените разработиха кръвен маркер.

„С този маркер можем да оценим възрастта на орган днес и да предскажем риска от заболяване на този орган 10 години по-късно.", казва Тони Уис-Корей, професор по неврология и директор на инициативата Knight за мозъчна устойчивост, част от екипа.

Кръвният маркер може да определи възрастта на мозъка, мускулите, сърцето, белите дробове, артериите, черния дроб, бъбреците, панкреаса, имунната система, червата и мазнините.

Проучването включва 44 498 участници на възраст 40 - 70 години от платформата с данни UK Biobank. Тези хора са наблюдавани за физиологични промени в продължение до 17 години.

Станфордските учени използват технология, която измерва почти 3000 протеина в кръвта, а част от тях учените свързват с конкретни органи. С помощта на компютърен модел изследователите създават алгоритъм, който определя биологичната възраст на всеки орган.

Те изследват отклоненията на протеиновия „подпис" и го сравняват със средните стойности за възрастта. Ако разликата е над 1,5 стандартни отклонения органът може да се класифицира като „екстремно стар" или „екстремно млад". Около 35% от участниците имат поне един такъв орган, а 25% - няколко.

Алгоритъмът може да предскаже бъдещи заболявания, включително Алцхаймер, Паркинсон, диабет тип 2, сърдечни и белодробни болести. "Старият мозък" например може да бъде свързан с над 12 пъти по-висок риск от развитие на Алцхаймер в близкото десетилетие. Старият мозък увеличава и риска от смърт с 182%, докато младият мозък го намалява с около 40%.

„Това е бъдещето на медицината", казва проф. Уис-Корей. „Вместо да лекуваме болест, след като се появи, ще се намесваме преди да се развие."

Методът може да се използва за ранно откриване и превенция на болести, а изследователите вече работят върху по-прецизни версии на теста. Кръвният маркер все още е в научен етап, но може да стане достъпен в рамките на 2–3 години, споделят учените.