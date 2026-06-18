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“Хипнозан Експрес"– за спокойни нощи и пълноценен сън advertorial icon

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Будите ли се често през нощта? Трудно ли заспивате? Чувствате ли се без енергия сутрин?

Доверете се на "Хипнозан Експрес" – внимателно подбрана комбинация от мелатонин, калифорнийски мак и широколистна липа, създадена да подпомогне по-бързото заспиване и пълноценната нощна почивка.

Калифорнийският мак (Eschscholzia californica) е растение, традиционно използвано за подпомагане на спокойствието, релаксацията и качествения сън. Благодарение на съдържащите се в него естествени алкалоиди той допринася за успокояване и релаксация и подпомага пълноценната нощна почивка.

Калифорнийският мак съдейства за намаляване на психическото напрежение и улеснява преминаването на организма от състояние на активност към състояние на покой.

Той допринася за поддържането на спокойствие и емоционален баланс в периоди на стрес, напрежение и преумора. Благоприятното му действие подпомага отпускането на тялото и ума след натоварен ден.

Подпомага естествената релаксация на организма и допринася за усещане за спокойствие и комфорт преди сън, което благоприятства пълноценната нощна почивка.

Основни ползи:

  • Подпомага по-бързото заспиване;
  • Допринася за спокоен и качествен сън;
  • Подпомага релаксацията и психическото спокойствие;
  • Съдейства за намаляване на нервното напрежение;
  • Подкрепя естественото нощно възстановяване на организма.

"Хипнозан Експрес" – за спокойни нощи, пълноценна почивка и повече енергия през деня.

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