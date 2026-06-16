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6 случая на морбили са регистрирани в Ловешка област

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Морбили СНИМКА: Pixabay

Шест нови случая на морбили са регистрирани в Ловешка област, информираха от Регионалната здравна инспекция в Ловеч. Четирима от заболелите са от луковитското село Бежаново, другите двама – от Угърчин. И за двете населени места това са поредни случаи на морбили, пише БТА.

Първият установен заразен с болестта за Ловешка област беше на 27 март.

От РЗИ съобщават и за пет случая на варицела (четири в Ловеч и един в село Баховица), като за предходната седмица заразените бяха осем, два случая на хепатит Б (по един в Ловеч и Старо село) и един случай на лаймска борелиоза в село Орешак.

Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища, допълват от РЗИ - Ловеч.

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Морбили СНИМКА: Pixabay

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