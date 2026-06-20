Пенисът не лъже! Предсказва инсулт, деменция, сърдечни проблеми и диабет

Една от най-честите причини за еректилната дисфункция е атеросклерозата

Често наричаме пениса на мъжа “мъжкото достойнство”. Това обяснява и защо мъжете в много случаи са засрамени да признаят, че “достойнството” им не работи както обикновено.

Еректилната дисфункция обаче съвсем не е рядкост –

тя засяга близо половината от мъжете между 40 и 70-годишна възраст

Срамът кара мнозина да страдат мълчаливо, въпреки че увисналото самочувствие в спалнята може да бъде първият червен флаг за много по-сериозни, дори животозастрашаващи заболявания, съобщава Би Би Си.

Изследване, публикувано в The World Journal of Men's Health, показва, че сред всички здравословни проблеми мъжете най-често търсят в интернет информация за “еректилна дисфункция”. Това е доказателство, че сексуалното и урологичното здраве тревожат мъжете много повече, отколкото си признават в лекарския кабинет.

Данни на Фондацията по урология във Великобритания сочат, че над половината мъже с този проблем избягват медицинска помощ от неудобство и тревожност. Нещо повече - всеки пети признава, че би предпочел да не пие бира цял месец, отколкото да отиде на преглед.

Редица проучвания установяват, че еректилната дисфункция често е ранно предупреждение за инфаркт, инсулт, диабет и деменция. Оксфордски учени, анализирали досиетата на близо 155 000 души, алармират, че мъжете с проблеми с ерекцията са с 34% по-застрашени от инсулт и с 59% по-голям риск от коронарна болест на сърцето.

Статистиката показва, че сърдечните болести са убиец номер едно в България. Според НСИ на тях се дължат 60,7% от смъртните случаи през 2024 г. С по-добър скрининг и преодоляване на срама за еректилната дисфункция лекарите биха могли да “хванат” тези сериозни заплахи много преди те да станат фатални.

Една от честите причини за мъжкия проблем е атеросклерозата. При това състояние кръвоносните съдове се втвърдяват и стесняват. Тъй като артериите на пениса са сред най-малките и фини в тялото, те често се запушват първи. Затова липсата на ерекция на практика може да действа като предвестник за сърдечна недостатъчност.

Дори има предварителни доказателства, че лошото здраве на пениса е сигнал за когнитивен упадък. Тайванско проучване установява, че

мъжете с еректилна дисфункция са 68% по-склонни да развият деменция на по-късен етап

Наблюдаването на ерекцията е особено важно и за хората в риск от диабет, който уврежда кръвоносната и нервната система чрез няколко механизма. Един от тях е гликацията, при която скоковете на кръвната захар водят до полепване на излишна глюкоза по протеините в стените на съдовете и това причинява загуба на тяхната еластичност.

Друг ключов фактор е намаленият кръвоток - подобно на атеросклерозата, диабетът влошава притока на кръв, а деликатните съдове в пениса отново се оказват първите засегнати.

“Връзката между диабета и еректилната дисфункция е изключително силна", обяснява пред Би Би Си Богдан Влачо, изследовател в института “Сант Пау” в Барселона. По думите му мъжете с диабет тип 2 са около три пъти по-склонни да развият еректилна дисфункция.

Изследователят установява още, че пациентите, които имат диабет и еректилна дисфункция едновременно, са изправени пред много по-висок риск от трудно заздравяващи рани, които понякога завършват с ампутация. По-склонни са да развият и периферна невропатия и ретинопатия. Затова мъжкият проблем е много добър показател за специалистите, които понякога пропускат този симптом. Разбира се,

понякога еректилната дисфункция е и на психологическо ниво

Стресът може да бъде една от причините. Той свива кръвоносните съдове и потиска и производството на тестостерон, а това “убива” либидото.

Специалистите са категорични, че всеки мъж, който изпитва този проблем, трябва да потърси помощ. Освен че ще се отърве от стреса в спалнята, това може да отключи дискусия за цялостното му здраве и буквално да спаси живота му.