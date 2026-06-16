Катя Ивкова: ЕС трябва да съчетае иновациите с безопасността, без компромис със здравните стандарти

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България подкрепя развитието на биотехнологиите в Европейския съюз, но само при условие, че се запазят високите стандарти за безопасност и защита на пациентите.

Това заяви здравният министър Катя Ивкова на заседание на Съвета на министрите на здравеопазването в ЕС.

Министрите одобриха общ подход по част от Европейския акт за биотехнологии, който включва промени в правилата за генетично модифицирани микроорганизми и за стандартите при трансплантация на човешки органи. Решението е взето с квалифицирано мнозинство, като част от държавите са се въздържали или са гласували против.

„Страната ни ще подкрепи тези предложения, които реално гарантират, че ЕС ще бъде конкурентоспособен, но не на цената на установените стандарти и ценности", заяви министър Ивкова.

В частта „Други въпроси", по инициатива на Германия, министрите са обсъдили последиците от разширената отговорност на производителите, въведена с Директивата за отпадните градски води, върху доставките на лекарства в ЕС.

Дискусията е била съсредоточена върху опасенията, че новите правила могат да повлияят на наличността и цените на лекарствените продукти. В нея са се включили редица държави членки, сред които Германия, Гърция, Швеция, Полша, Нидерландия, Италия, Литва, Естония, Чехия, България, Румъния, Франция и Люксембург.

Българският здравен министър Катя Ивкова е призовала за обективен анализ на данните и за задълбочена оценка на въздействието, за да се избегнат негативни последици за здравните системи и пациентите.

„Докато не се извърши законодателна ревизия, предпочитаното от България решение е отлагане на прилагането", коментира още здравният министър.

Обсъдени са още промени в регламентите за медицински изделия, лекарствени политики, както и готовността на ЕС при здравни кризи, включително международни теми като разпространението на ебола и бъдещото пандемично споразумение.