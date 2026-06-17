Николай Брънзалов: За да се развива една болница, не трябва да се дават повече от 60% за заплати

"За да може една болница да се развива, не трябва да се дават повече от 55-60% заплати за възнаграждение. Има някои болници, които достигат 100%. Това, което БЛС отдавна настоява, е да се въведе правилен превантивен контрол", това каза шефът на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов пред БНТ.

Той категорично заяви, че директорите на болниците не си определят сами заплатите, а това става по закона за обществените предприятия.

"Този закон има определи критерии - колко хора ръководиш, с какво точно се запознаваш и т.н.", поясни д-р Брънзалов.

"С тези заплати, които се цитират, дълговете на болниците по никакъв начин не могат да бъдат компенсирани. Цените на клиничните пътеки се определят много странно, защото никъде не е оценен лекарският труд. Категорично е, че болниците са абсолютно недофинансирани и оттам идват дълговете", каза още той.

"Много е лесно да се говори, че директорите точат пари, за да се подготви почвата и да не се даде адекватен бюджет. Ние ще настояваме за прозрачност. Парите за здравни осигуровки на българите да отидат в бюджета на НЗОК", заяви шефът на БЛС.

Д-р Брънзалов каза, че в системата в момента има голямо напрежение, защото има неяснота за бъдещето.

"Половината година мина и България е без бюджет. По закон 1 месец, след като е приет бюджета на НЗОК, трябва да се подпише националния рамков договор. Няма лечебно заведение, което да съм посетил, и да не изпитват финансови затруднения", заяви той.