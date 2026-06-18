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Двама мъже получиха нов бъбрек в УМБАЛ "Александровска"

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УМБАЛ "Александровска" СНИМКА: Архив

46-годишен мъж от Смолян, изпаднал в мозъчна смърт вследствие на вътремозъчен кръвоизлив, даде шанс за по-добър живот на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност в УМБАЛ „Александровска". Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. 

Те са избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 7 поканени за оценка от листата на чакащи. Екипите експлантирали и трансплантирали бъбреците са ръководени от доц. Александър Тимев, със съдействието на съдовия хирург д-р Асен Тодоров.

Единият реципиент е на 43 г. от София и провежда хемодиализно лечение от осем месеца. Другият е на 56 г. от Бургас и е на диализно лечение от пет години. След интервенцията двамата мъже се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалия мъж и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите му за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент!

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УМБАЛ "Александровска" СНИМКА: Архив

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