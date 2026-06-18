Проф. Момчил Мавров: Ще потърся чрез съда справедливост за нанесените щети на репутацията ми

От ДБ се опитват да прехвърлят проблеми, създадени от тяхното управление, казва подуправителят на НЗОК, който подаде оставка поради липса на политическа подкрепа от управляващото мнозинство

- Проф. Мавров, народни представители поискаха освобождаването ви, позовавайки се основно на медийни публикации. Вие си я подадохте. И все пак има ли връзка оставката ви с посочените от депутатите публикации?

- Оставката си подадох поради липса на политическа подкрепа от управляващото мнозинство. От ДБ пък упорито се опитват да прехвърлят проблеми, които самите те са създали по време на тяхното управление.

- През последните седмици вашето име беше свързано с твърдения за завишени разходи за лекарства и консумативи. Кои според вас са фактите, които липсват в публичния разговор?

Всъщност

в публичния разговор липсва истината,

а тя е коренно различна от това, което се лансира политически.

Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) няма правомощия да контролира договарянията, няма функции да пише наредби вместо министъра на здравеопазването, и най-вече - не може да спира лечението на деца под претекст, че дадена болница или фирма не са договорили същата цена, или пък, че МЗ или ИАЛ не са упражнили контрол.

НЗОК може да подава информация и сигнали и го прави. Аз съм този, който е настоявал да се искат проверки на болници и на цените на лекарствата, които са извън регулация. При чувствително отклонение в цената на даден медикамент или други съмнения за нередности сигнализираме Изпълнителната агенция по лекарствата и МЗ като собственик на лечебните заведения, понякога и Главна дирекция „Национална полиция". Такива писма сме пускали неведнъж.

Сигналите за проверки, довели до засилване на контрола, са причината на някои фирми дори да им бъде спряна дейността. Това, изглежда, не се харесва на много хора, вероятно и на такива от кръга на бившите управлаващи от ПП-ДБ. Нека не пропускаме, че бяха спрени канали за разпространение на лекарства с неустановен прцоизход. Погледнете за какво е спряна дейността на фирма "Фарм трейд", за която видно от публичната информация е работил самият Афенлиев, по-късно назначен за зам.-министър в кабинета на доц. Околийски. Има достатъчно публикации за това, но не е моя работа да коментирам подробности.

- Но защо тогава казват, че именно вие сте причината за по-високите цени, включително за облагодетелстване на фирми? В една публикация пише, че вие сте причината за дерегистрацията от Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на лекарствения продукт Ultomiris, за да да бъде закупуван на по-висока цена?

- Тези твърдения не отговорят на истината и е редно медиите, които ги тиражират, да отговарят за това пред съда. НЗОК е длъжна да се придържа към законовите норми и през 2024 г. по предложение на НЗОК лекарственият продукт Ultomiris е изключен от ПЛС за заболяването пароксизмална нощна хемоглобинурия (ПНХ). Предложението е направено на база постъпило в НЗОК писмо на 07.06.2024 г. от д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на специализираната болница по детски болести. Причината е, че на 26.01.2024 г. притежателят на разрешението за употреба на лекарствения продукт Ultomiris – Alexion Europe SAS, Франция, чрез упълномощения си представител за Република България, е подал уведомление по чл. 54, ал. 2 от ЗЛПХМ до Изпълнителната агенция по лекарствата за

преустановяване на продажбите на лекарствения продукт поради производствени проблеми.

На 9.05.2024 г. упълномощеният представител на притежателя на разрешение за употреба (ПРУ) за България е съобщил за намерението да пусне на пазара на лекарствения продукт Ultomiris едва през октомври 2024 г., а изпълнителният директор на детската болница настоява за съдействие от НЗОК за разрешаване на казуса, като счита, че са налице всички предпоставки за изключване на лекарствения продукт от ПЛС с оглед възможността продуктът да бъде осигуряван и заплащан по друг ред.

Поддържането на продукта в ПЛС, без реална наличност на пазара на същия, води до невъзможност да бъде осигуряван чрез друг способ, какъвто е редът, заложен в чл. 266а от ЗЛПХМ.

Следва да се отбележи, че подаването на уведомление по чл. 54, ал.2 от ЗЛПХМ е волеизявление на самия упълномощен представител на ПРУ за България. Дали обективно е имало производствени проблеми, или не – това е информация, която самоият представител на притежателя на разрешение за употреба и упълномощеният представител притежават и респективно носят отговорност, ако подаденото от тях уведомление е направено въз основа на неверни данни.

Още нещо, за да бъде включен продуктът в ПЛС преди това, през 2023 г. упълномощеният представител е подал декларация за осигуряване на необходимите количества на лекарствения продукт в зависимост от конкретните потребности на страната. И в този случай той носи отговорност за своето изявление.

По изложения казус са налице всички правни и фактически основания за прилагане на чл. 36, ал. 1, т. 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, съгласно който от Позитивния лекарствен списък се изключват лекарствени продукти, за които е подадено писмено уведомление до Изпълнителната агенция по лекарствата за преустановяване продажбите на лекарствения продукт за срок, по-дълъг от 60 дни.

На 1 юли 2024 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти изключва лекарствения продукт Ultomiris от Приложение №1 на ПЛС. Упълномощеният представител Astrazeneca AB, Sweden е обжалвал решението пред Комисията по прозрачност към Министерски съвет на Република България. Комисията по прозрачност е отхвърлила жалбата и е потвърдила решението на НСЦРЛП за изключване на лекарствения продукт Ultomiris от ПЛС.

Решенията на НСЦРЛП и на Комисията по прозрачност ясно показват, че са били налице и необходимосттта, и основанието за изключване на лекарствения продукт от ПЛС. Това доказва по безспорен начин правилността и целесъобразността на направеното от НЗОК предложение.

А във връзка с твърденията, че определена компания е спечелила милиони от процедурата по изключване на лекарствения продукт, само ще добавя, че за тригодишния период (01.01.2023 г. – 31.12.2025 г.)

в НЗОК не са постъпили заявления и не е заплащано лечение с Ultomiris

на рядкото заболяване ПНХ. Това още веднъж показва, че няма връзка между действията на НЗОК по изключване на лекарствения продукт от ПЛС и твърденията за облагодетелстване на фирми.

И също така е красноречиво доказателство за несъстоятелността на всички твърдения, изложени в публикацията и използвани в мотивите на искането на народните представители от ДБ.

Но това не се коментира от ДБ, при положение че техните представители в касата са разполагали с цялата информация.

Нека да припомня, че точно бившият зам. здравен министър от служебния кабинет на Андрей Гюров - Владимир Афенлиев, беше освободен от Здравната каса през пролетта на 2025 г. след установени от вътрешна проверка и дисциплинарен съвет многобройни и системни нарушения в дирекция "Лекарствени продукти и диетични храни" (ЛПДХ). Забавени и нерешени преписки, някои повече от 200 дни. Забавяне от негова страна имаше дори и при подготовката на Изисквания на НЗОК при лечение на пароксизмална нощна хемоглобинурия в извънболничната помощ, в които присъства и лекарственият продукт Ultomiris. Приемането на въпросните "Изисквания зац лечение" от Надзорния съвет на НЗОК е основанието за заплащане на лекарството по цена в ПЛС, а не като нерегистриран продукт. Липсата на такива през първите месеци на 2024 г. на практика се превръща в пречка за започване на лечението с този продукт в условия на реимбурсация по цени в ПЛС. Изискванията са обнародвани в Държавен вестник на 31.05.2024 г. По отношение включването на Ultomiris в ПЛС, още през 2022 г. комисия към дирекцията, ръководена от Афенлиев и тогавашното ръководство на НЗОК са отказали да дадат положително становище за включването на това лекарство в ПЛС. Това е видно от документи, като протоколи от дейността на комисията и становище на НЗОК от декември 2022 г.

Когато след г-н Михайлов поех за кратко управлението на касата през лятото на 2024 г., съм се натъквал и на други проблеми, свързани с начина на управление, но едва ли ще ни стигне времето да изброим всички. Ще дам само един пример за нещо на пръв поглед елементарно, което обаче може да бъде предпоставка за сериозни злоупотреби - десетки празни номера в деловодната система. Празните номера са установени въз основа на изискана справка от администратора на деловодната информационна система. На 29.08.2024 г. издадох заповед за одит, който приключи на 30.09.2024 г. Защо ви давам този пример? Защото той ясно показва начина, по който се е работило в касата преди това.

Наличие на празните номера показва евентуален умисъл или намерение те да бъдат използвани на по-късен етап за антидатиране на документи, за даване на предимство или пък за манипулиране на преписки. Когато говорим за институция като НЗОК, такъв пробив в деловодната система може да нанесе щети или да даде предимство на частни субекти за милиони.

Всички документи по казусите, които споменавам, могат да бъдат изискани от НЗОК от заинтересовани лица и институции.

- Правилно ли разбирам, че възнамерявате ли да предприемете действия по повод твърденията Ви за неистинност в дадени публикации?

- Да, вече се консултирам с кантора по този въпрос. Въпреки, че и сайтовете вероятно се консултират с адвокати доколко и как да се изразяват, така че да не са юридически уязвими, съм решил да потърся чрез съда справедливост за нанесените ми репутационни щети.

- Какви точно са правомощията на подуправителя по отношение на лекарствената политика и цените на медикаментите? Не възлагате ли самият вие проверки на дейността на дирекциите, които са на ваше подчинение?

Правомощията се изчерпват с това да следи за реда и правилността на предложенията и да съгласува писмата, договорите за отстъпки и/или механизъм с притежателите на разрешение за употреба и проектите на актове, свързани с дейноста на „Лекарствени продукти и диетични храни", но последна дума винаги има управителят. Управителят и директорът не са длъжни да се съобразят с подуправителя, тъй като функциите ми са само подпомагащи.

Подуправителят няма контрол върху одитната дейност, няма контрол върху звена като инспекторат и вътрешен одит,

които могат да констатират пропуски и да дават заключение за спазването на закона и правилата за работа. Тези звена са били на мое подчинение само за краткия период, когато аз съм бил вр.и.д. управител, т.е. от средата на април до края на септември 2024 година.

- Защо част от твърденията срещу вас продължават да се повтарят, въпреки че вече сте представили публично своята позиция?

- Това са празни обвинения и нищо повече. Ако се задълбае в детайлите, включително по темите на публикациите, може да се стигне до истинските лица на безхаберието и корупцията. Ще се види цялата истина, кой и как е взимал решенията. А това няма да е изгодно за бившите управравляващи от ПП-ДБ. Те просто се надяват, че само с обвинения, ще успеят да ме изолират от системата.

По всичко изглежда, че целта на представителите на ДБ не е да се покаже истината. Целта е чисто деструктивна. Целта е да се внесе напрежение около името ми, за да се внушат съмнения за мен. Без факти, без документи, просто манипулация. Но ако не се потърси истината, манипулацията може да победи.

Една лъжа, повторена десетки пъти, за много хора става истина! Малко хора търсят истината докрай.

- На кого пречите?

- На същите тези, които разпространяват лекарства с неустановен произход, които плащат поръчките за надграждане на информационните системи, макар да не са изпълнени докрай, които създават условията за злоупотреби и които с институционални лостове премахват ограничения за източване на фонда. Така например още през декември 2023 г. на Информационно обслужване е била заплатена поръчка за изработка на нови модули към информационната ни система, която така и не е завършена. Така са платени над 200 хиляди за нещо, което не е завършено и не дава нужния ефект, а именно - да бъде завършен счетоводния модул и да бъди осигурена необходимата свързаност. По този начин да бъдат електронизирани докрай отчетността и обмена на данни за нерегистрираните лекарствени продукти.

- След всички събития от последните седмици, какво е най-важното послание, което бихте искали да отправите към хората, които следят този казус, но не са запознати с всички факти и документи?

- Да се интересуват повече и да се стигне до края. Призовавам за обективни проверки. Не искам да съм единственият, който показва фактите. Аз съм лично заинтересован всичко, по всяка една коментирана тема, да излезе на светло. И не мисля, че ПП-ДБ, които владееха този сектор през последните години, са толкова заинтересовани, колкото показват. Надявам се, че новото ръководство на НЗОК ще се погрижи всички публикации, отнасящи се до дейността на бивши и настоящи кадри на НЗОК да бъдат щателно проверени.