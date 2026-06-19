Имате автоимунно заболяване? НЗОК осигурява достъп до всички нужни прегледи и терапии

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Здравната каса заплаща за пациентите лабораторни тестове за специфични антитела, модерна образна диагностика и скъпи лекарства

Животът с автоимунно заболяване може да бъде изпълнен с несигурност и предизвикателства – от постоянните симптоми и умора до редовните прегледи и изследвания. Всеки ден пациентите се борят с тялото си, което не работи за тях, а против тях. В тези моменти подкрепата е важна. Националната здравноосигурителна каса стои до тях, осигурявайки достъп до медицинска помощ, диагностика, лечение и проследяване, така че никой да не се чувства сам в грижата за своето здраве.

Кои са автоимунните заболявания, за които НЗОК финансира прегледи и терапия?

Автоимунните заболявания са хронични състояния, при които имунната система атакува собствените тъкани и органи. Те могат да засегнат щитовидната жлеза, ставите, кожата, червата, нервната система – и обикновено изискват продължително лечение, редовни прегледи и проследяване. Националната здравноосигурителна каса осигурява подкрепа на пациентите с различни автоимунни заболявания, като покрива както прегледите, така и необходимите изследвания и терапия. Сред тях са:

Заболявания на щитовидната жлеза (хашимото, базедова болест)

Тези заболявания променят нормалната функция на щитовидната жлеза и водят до умора, промени в теглото, проблеми с настроението и сърцебиене. С подкрепата на НЗОК пациентът получава лабораторни изследвания на хормоните и антителата, ехография и редовни прегледи при ендокринолог, както и необходимите медикаменти за контрол на хормоналния баланс.

Възпалителни и ревматични заболявания на ставите (ревматоиден артрит, псориатичен артрит)

Тези заболявания причиняват болка, скованост и ограничаване на движенията. НЗОК покрива лабораторни тестове за възпаление и имунологични маркери, образни изследвания като рентген и ЯМР, прегледи при ревматолог, както и лечението – противовъзпалителни и имуносупресивни лекарства, включително биологична терапия при нужда.

Възпалителни чревни заболявания (болест на Крон, улцерозен колит)

Те причиняват хронични болки, диария, кървене и общо неразположение. НЗОК покрива лабораторни изследвания, ендоскопии, колоноскопии, хоспитализация при обостряне и медикаментозна терапия.

Неврологични автоимунни заболявания (множествена склероза)

Те засягат централната нервна система, водят до слабост, проблеми с координацията и умора. Пациентите имат достъп до прегледи при невролог, ЯМР изследвания, лабораторни тестове и лекарства, включително скъпоструващи терапии, финансирани от НЗОК, за контрол и забавяне на хода на болестта.

Системни автоимунни заболявания (системен лупус еритематозус, васкулити)

Те засягат няколко органа едновременно и протичат с ремисии и обостряния. С подкрепата на НЗОК пациентът получава всички необходими прегледи, лабораторни и образни изследвания и терапия с имуносупресори и кортикостероиди, които държат заболяването под контрол.

Как преминава пациентът с автоимунно заболяване през здравната система с подкрепата на НЗОК и коя е първата му стъпка?

Когато човек има симптоми, които може да са признак на автоимунно заболяване, първата стъпка е личният лекар. Той извършва първичен преглед, събира анамнеза и назначава основни лабораторни изследвания. НЗОК покрива основни кръвни тестове, показатели за възпаление, хормонални тестове и имунологични маркери.

Какви са правата на пациента за достъп до специалист?

Ако личният лекар подозира автоимунно заболяване, издава направление (бл. МЗ-НЗОК №3) за специалист и с направление (бл. МЗ-НЗОК №4) назначава лабораторни изследвания и образна диагностика, които се финансират от НЗОК. Това гарантира, че диагнозата и лечението започват навреме.

Ендокринологът анализира лабораторните резултати и назначава изследвания – TSH, T4, анти-TPO, ехография при автоимунни заболявания на щитовидната жлеза. Те се покриват от НЗОК.

Ревматологът преглежда ставите при артрит и назначава лабораторни тестове – CRP (С-реактивeн протеин), ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) или СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите), ревматоиден фактор, и образни изследвания - рентген, а при нужда и ЯМР. НЗОК заплаща за тях.

При възпалителните чревни заболявания гастроентерологът назначава кръвни изследвания, фекален калпротектин, ендоскопски изследвания като колоноскопия и биопсия и образни методи при необходимост. Процедурите и последващата хоспитализация при обостряне се покриват от НЗОК.

При множествена склероза след преглед неврологът назначава ЯМР на мозъка и гръбначния стълб, лабораторни тестове за специфични антитела. НЗОК ги заплаща за осигурените.

Как се осъществява терапията за щитовидни заболявания?

Пациентът получава хормонозаместителни лекарства (L-тироксин) или тиреостатични препарати. НЗОК покрива лабораторните изследвания на хормоните и антителата, ехографията и контролните прегледи за коригиране на дозата и ефективността на терапията.

Как се лекуват артритите и възпалителните ставни заболявания?

Лечението включва противовъзпалителни средства, кортикостероиди, базисни и биологични DMARDs. НЗОК покрива: прегледи при ревматолог, кръвни тестове (CRP, СУЕ, ревматоиден фактор), рентген и ЯМР на ставите, както и необходимите по стандарт лекарства.

Как се лекуват системните автоимунни заболявания?

Пациентите се лекуват с имуносупресори, кортикостероиди и специфични терапии за засегнатите органи. НЗОК покрива лабораторни изследвания (ANA), образни изследвания, прегледи при специалисти и медикаменти, за да се поддържа контрол върху заболяването.

Как се лекуват възпалителните чревни заболявания?

Лечението включва аминосалицилати, кортикостероиди, имуносупресори и биологични лекарства. НЗОК покрива лабораторни тестове, колоноскопия, ендоскопия, биопсии, образни изследвания, хоспитализация при обостряне и необходимите медикаменти.

Как се проследяват пациентите с неврологични автоимунни болести?

Пациентите се наблюдават с редовни прегледи при невролог и с диагностика с ЯМР и лабораторни тестове за специфични антитела. НЗОК покрива всички изследвания, медикаменти и скъпоструващи терапии, които са необходими за стабилно поддържане на здравословното състояние и забавяне на прогресията на заболяването.

С подкрепата на НЗОК хората с автоимунни заболявания не са сами в грижата за здравето си. Здравната каса осигурява достъп до всички необходими прегледи, лабораторни и образни изследвания, както и до лекарствата и терапиите, които помагат да се контролира заболяването. Това означава, че пациентите могат да се лекуват своевременно, да следят прогресията на болестта и да намалят риска от усложнения. С помощта на НЗОК лечението става по-предсказуемо, финансирано и достъпно – така че ежедневието да бъде по-спокойно и качеството на живот по-добро.

Аз съм Боряна Братоева

Чувал ли си тялото си, когато ти говори?

Когато умората не минава, когато болката се връща?

А ако причината е, че имунната ти система атакува теб самия?

Автоимунните заболявания променят живота.

Но трябва ли да се справяш сам?

Кой поема изследванията, кой осигурява достъп до специалист?

Кой стои до теб по пътя към диагнозата и лечението?

Отговорът е важен, защото подкрепата променя всичко!

"НЗОК за теб" – последвай здравето!