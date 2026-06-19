Третият живот на футболиста Кристиан Ериксен, или как модерната медицина отново рестартира сърцето му

Съдбата на датския полузащитник е един от най-драматичните, но и най-вдъхновяващите моменти в историята на съвременния спорт

Медицината превърна някогашните сигурни трагедии в истории за спасени животи. На 7 юни 2026 г., по време на приятелския мач между националните отбори на Дания и Украйна в датския град Оденсе, светът затаи дъх. В 65-ата минута 34-годишният Кристиан Ериксен внезапно се срина на тревата. Гледката на падналия футболист и видимо разстроените му съотборници, които моментално образуваха с телата си стена за погледите, плашещо напомняше за събитията отпреди 5 г. Реферът веднага прекрати срещата, а стадионът потъна в шок. Този път обаче финалът беше различен.

Ериксен не просто оцеля, а успя да напусне терена в съзнание и дори да върви сам до линейката. За разлика от 2021 г., когато сърцето му спря напълно и животът му висеше на косъм в продължение на минути, сега реагира модерната технология. Поставеното в тялото му ICD устройство – имплантируем кардиовертер дефибрилатор, свърши своята работа перфектно в рамките на секунди. “Устройството реагира точно така, както трябваше. Кристиан беше в безсъзнание за съвсем кратко, но благодарение на него върна съзнанието си изключително бързо”, обясни Мортен Бьосен, лекарят на националите от Дания. Сърцето на Ериксен е навлязло в опасен хаотичен ритъм, който е спрял притока на кръв към мозъка. Роботизираният апарат в гърдите му обаче е разчел правилно животозастрашаващия пулс, изчакал е броени секунди и е произвел точен вътрешен електрически импулс. Този шок буквално е рестартирал сърцето обратно към нормалния му ритъм. Самият Ериксен, който в момента играе на клубно ниво за германския “Волфсбург”, успокои феновете от болницата с пост в инстаграм: “Добре съм. Моят ICD направи точно това, за което беше създаден: да ме защити, когато имах нужда от него”.

Усещането при задействане е физически тежко – други спортисти с такова устройство го описват като “миниексплозия, която те отблъсква назад” или “усещане, сякаш кон те е ритнал в гърба”, но е сигурно спасение. За да прецени човек в пълна степен значението на имплантираната машинка, трябва да се върне към 12 юни 2021 г. На стадион “Паркен” в Копенхаген по време на мача между Дания и Финландия в 43-тата минута Ериксен получи внезапен сърдечен арест и колабира. Тогава той нямаше вградена защита. Животът му беше спасен по чудо от изключително бързата реакция на медицинските екипи на стадиона, които извършиха сърдечно-белодробна реанимация и използваха външен дефибрилатор директно на тревата. Начело с капитана Симон Кяер съотборниците му направиха кръг, за да скрият случващото се от камерите. Докато лекарите се бореха за живота на Ериксен, световният видеосигнал (контролиран от УЕФА) продължи да предава тежки и твърде близки кадри. Това доведе до огромно обществено негодуване, а британската медия BBC получи рекордните над 6400 официални оплаквания от зрители. Те негодуваха, че камерите са търсили пролуки в живия щит на футболистите и са показвали лицето на Ериксен в безсъзнание и натиска на лекарите върху гърдите му, както и за близкия план на плачещата съпруга на футболиста. По-късно BBC поднесе официалните си извинения, признавайки, че е трябвало да прекъснат сигнала на своя глава много по-рано, за да спестят на зрителите и на семейството травматизиращите кадри.

След инцидента на Ериксен беше имплантиран кардиовертер-дефибрилаторът. Тогава той беше играч на “Интер” (Милано), но Италия има едни от най-строгите закони за спортна медицина в света – там е абсолютно забранено да се състезаваш професионално или аматьорски с ICD устройство поради риск от повреда при контакт или нов инцидент. Това наложи прекратяването на договора. Медицинският поглед върху спорта обаче се промени. “Разглеждат се рисковете и ползите съвместно между клуб, играч и експерти. Трудността е, че спортистът има последната дума и той трудно казва “стоп”, готов е да поема рискове”, обяснява изследователят д-р Аманда Лахти. Английската Висша лига и германската Бундеслига позволяват на играчи с ICD да се състезават, стига да преминат стриктни индивидуални кардиологични тестове. Така Ериксен направи зашеметяващо завръщане – първо в “Брентфорд” през януари 2022 г. - само 259 дни след като сърцето му спря, а след това и на най-високото ниво в “Манчестър Юнайтед” и германския “Волфсбург”.

Случаят на Ериксен промени изцяло дебата за сигурността в спорта.

Сърдечният арест не е инфаркт – той често е причинен от скрити генетични дефекти, аномалии в електрическите импулси на сърцето или възпаления след инфекции. Коварното е, че в 80% от случаите няма никакви симптоми преди колапса. Спортистите със скрито сърдечно заболяване са изложени на по-висок риск от смърт, отколкото някой, който има същото състояние и не спортува, просто поради огромната допълнителна работа, която сърцето върши при екстремно натоварване.

Инцидентът от 2021 г. предизвика рекорден скок от над 2000% в търсенето на информация за дефибрилатори. В професионалния спорт те вече са закон, но голямата битка остава в масовия спорт. Използването на външен автоматичен дефибрилатор може да изглежда страшно, защото използва електричество, но с дефибрилаторите с обществен достъп дори човек без медицински опит не може да навреди. Поставяте електродите на гърдите и следвате инструкциите, които са написани на кутията и се изговарят на глас от самия апарат. По-добре е да опитате, отколкото да не направите нищо, казват лекарите.

В историята на футбола има немалко случаи на състезатели, които получават сърдечни проблеми директно на терена. Преди години медицината не беше толкова напреднала и много от тези инциденти завършваха фатално. Днес обаче историите с щастлив край стават все повече. Най-близкият аналог до Ериксен е Дейли Блинд от Нидерландия. През декември 2019 г. по време на мач от Шампионската лига усеща силен световъртеж. Открит му е възпален сърдечен мускул и му е имплантиран ICD дефибрилатор. През август 2020 г., по време на приятелски мач срещу “Херта” (Берлин), устройството в гърдите му се задейства на терена, изпращайки токов удар, за да коригира внезапна аритмия. Блинд пада на земята от шока, но веднага се изправя и напуска терена на собствен ход, след което продължава кариерата си на най-високо ниво.

Капитанът на “Лутън Таун” Том Локиър (Уелс) колабира след сърдечен арест на терена през 2023 г. по време на мач от Висшата лига срещу “Борнмут”. Подобно на Ериксен, той получава бърза помощ и по-късно се завръща към футбола.

През март 2012 г., по време на мача между “Болтън” и “Тотнъм” колабира 23-годишният халф Фабрис Муамба (Англия). Сърцето му спира да бие за невероятните 78 минути. Благодарение на десетки дефибрилации на терена и в болницата сърцето му се рестартира. Футболистът се възстановява напълно, но прекратява кариерата си.