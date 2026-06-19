Пожарникари и полицаи ще учат да спасяват спряло сърце с мобилни дефибрилатори

Проф. Иво Петров: Министър Демерджиев е ентусиазиран за съвместния ни проект

Пожарникари и полицаи в цялата страна ще преминат специализиран курс за първа помощ с автоматични външни дефибрилатори (АВД). Инициативата се подготвя от Българския съвет за ресусцитация начело с чл.-кор. проф. Иво Петров съвместно с Министерството на вътрешните работи. Първите стъпки са договорени на работна среща на известния кардиолог и министър Иван Демерджиев.

Мащабният проект има за цел да обучи служителите на първа линия и да ги оборудва с необходимата техника. Често те са първите очевидци на сърдечни инциденти при катастрофи, бедствия и аварии. Проектът предвижда патрулните автомобили и пожарните коли да бъдат снабдени с животоспасяващите апарати. Стъпката е ключова част от стратегията за изграждане на “критична маса от подготвени хора, които да реагират адекватно при внезапен сърдечен арест”, каза пред “24 часа” проф. Петров. И обясни, че внезапна сърдечна смърт, сърдечен арест и камерно мъждене са едно и също нещо, казано по различен начин. "Внезапната сърдечна смърт се случва при изходно благополучно - здрав човек. Внезапността е в това, че камерното мъждене може да възникне при изходни нормални стойности, както на кръвното налягане, така и на сърдечната честота." Относно връзката с миокардния инфаркт, при около 15% от хората, които са с миокарден инфаркт, една от първите прояви наистина може да е камерното мъждене, т.е. внезапната сърдечна смърт. Но не всички камерни мъждения са предизвикани от миокарден инфаркт.

“Трябва най-напред да създадем екипи, които имат сертификат да обучават за работа с автоматични външни дефибрилатори, така че да бъдат разпределени равномерно по цялата територия на страната и да има наистина систематично обучение на хората, които биха могли малко по-информирано да участват в тези потенциално спасителни процедури. Първа помощ означава външен сърдечен масаж и дефибрилация.”

С министър Демерджиев имахме изключително рационална среща и той е много ентусиазиран и твърдо решен с наша помощ не само да бъдат обучени пожарникари и полицаи, а също всички полицейски и пожарни автомобили да бъдат снабдени с автоматични външни дефибрилатори, уточни кардиологът, който с години настойчивост подтикна приемането на законови промени за улеснено използване на апаратите на обществени места и от хора без медицинско образование.

Автоматичният външен дефибрилатор е преносимо устройство, което се използва при внезапен сърдечен арест. Уредът сам анализира сърдечния ритъм и дава гласови инструкции на български език. Той е напълно безопасен за оператора и пострадалия – подава токов удар само ако апаратът разпознае специфично увреждане на ритъма (камерно мъждене), което изисква дефибрилация.

В България мрежата от обществено достъпни автоматични дефибрилатори все още се развива, но вече има конкретни и достъпни локации, където те са разположени. Основната част от устройствата са концентрирани в София и големите градове, както и по някои от основните пътни артерии. Все повече големи международни компании и модерни бизнес сгради купуват собствени апарати за своите офиси и обучават екипите си. Столицата има най-развита мрежа, като локациите са официално въведени в дигитална карта от фондация “Първите три минути”.