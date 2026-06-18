СЗО публикува насоки за борба с ебола заради епидемията в Конго

Световната здравна организация (СЗО) публикува първите си подробни насоки за клиничното лечение на филовирусните заболявания, които включват всички видове вируси ебола и марбург. Това става на фона на епидемията на ебола в ДР Конго.

Новите насоки подчертават значението на ранната поддържаща грижа, като очертават 16 препоръки, основани на доказателства.

Болестите Ебола и Марбург са сериозни и често фатални, като смъртността варира от 25% до 90% при най-тежките огнища. От 1967 г., когато вирусът Марбург е открит за първи път, в Африка са регистрирани 72 огнища на ебола и Марбургска болест. Тези огнища често имат значително социално-икономическо и психологическо въздействие върху засегнатите общности. При липсата на лицензирани ваксини и лечения за болести, причинени от вируса Марбург, Бундибуджо и Судан, ранната поддържаща грижа значително подобрява преживяемостта.

„Тези нови насоки са перфектен пример за това как СЗО използва науката, за да защитава и да се грижи по-добре за хората по време на огнища и извънредни ситуации в здравеопазването", казва генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

„Настоящата епидемия от вируса Бундибуджо е сурово напомняне за необходимостта от старателни, холистични и ориентирани към личността медицински грижи, за да се спасят животи и да се запази човешкото достойнство. Насърчаваме правителствата и властите да интегрират тези нови препоръки в подготовката и реакцията при огнища, за да се гарантира висококачествена грижа за всички."

Разработени чрез глобални експертни консултации и базирани на най-актуалните научни доказателства и клинични знания, насоките превръщат поуките, извлечени от скорошните огнища на ебола и болестта Марбург, в практически препоръки за подобрена грижа за пациентите. СЗО вече е издала няколко насоки относно клиничните грижи и терапиите, специфични за болестта, причинена от вируса Ебола.

Новите насоки са разработени предимно с цел да насочат здравните работници при грижите за пациентите, да хармонизират клиничните подходи и да дадат възможност на администраторите на здравни заведения и политиците да планират, подготвят и реагират по-добре на огнища на филовирусна болест чрез адекватно осигуряване на медицински консумативи, биомедицинско оборудване, лабораторна поддръжка и човешки ресурси.

Практическите препоръки имат за цел да подкрепят здравните работници на първа линия при идентифициране на клинично влошаване, справяне с дехидратацията и шока, подобряване на наблюдението на пациентите, безопасно предоставяне на критични поддържащи интервенции и осигуряване на структурирано проследяване на пациенти, възстановили се от болестите Ебола и Марбург. Някои от ключовите препоръки включват:

- Използване на приоритетни клинични лабораторни тестове за наблюдение на пациенти с филовирусна болест, за идентифициране и справяне с лечими проблеми (като хипогликемия, метаболитни нарушения);

- Бързо и точно лечение на дехидратацията при пациенти с филовирусна болест чрез перорална и интравенозна рехидратация;

- Насърчаване на ранното и прецизно използване на интравенозни течности и вазоактивни лекарства за лечение на шок при пациенти с филовирусна болест (ниско кръвно налягане, причинено от инфекцията, което, ако не се лекува правилно, води до органна недостатъчност), ръководено от серийно наблюдение на жизнените показатели и маркери на перфузията;

- Осигуряване на подходящо лечение с антибиотици, ако при пациенти с филовирусна болест са налице други бактериални инфекции, включително бактериален сепсис;

- Осигуряване на структурирани последващи грижи за пациенти, преживели филовирусна болест, за насърчаване на благосъстоянието и за предотвратяване на по-нататъшни инфекции, свързани с персистиране на вируса, при хора, които са се възстановили от болестта.

При болестта, причинена от вируса Бундибуджо, както и при други филовирусни заболявания, ранното разпознаване, бързото насочване и оптимизираната поддържаща грижа остават основни компоненти на грижите за пациента.

Оптимизираната поддържаща грижа може да намали усложненията и да осигури основата, върху която се прилагат всички други клинични интервенции. Тя е и предпоставка за клинични изследвания, оценяващи антивирусните лечения. Тези клинични насоки допълват съществуващите насоки и оперативни инструменти на СЗО, предназначени да подкрепят безопасното и ефективно предоставяне на грижи.