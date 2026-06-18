Лекари в САЩ препоръчват носене на мокри кърпи на врата по време на световното

Мдицински експерти и лекари в САЩ излязоха с официално предупреждение, че екстремните горещини и влажност по време на мачовете от Световното първенство по футбол крият сериозни здравни рискове за феновете и работниците. Градовете с най-критични показатели днес са Маями, Канзас Сити и Филаделфия. В отговор на натиска, ФИФА спешно промени правилата си и разреши на стадионите да се внасят фабрично запечатани пластмасови бутилки с вода.

Експертите съветват да се носят мокри кърпи за врат и да се използват безплатните станции за хидратация.

Някои градове домакини в САЩ с по-горещ климат – Атланта, Хюстън и Далас – имат климатизирани закрити стадиони, което може да осигури известна защита на феновете и работниците. Но Маями, Канзас Сити и Филаделфия са дом на открити стадиони, което означава, че те имат потенциал да изложат феновете на „много висока топлина" и „много висока влажност", казва д-р Фабиан Арус, лекар по спортна медицина в Института за ортопедия и спортна медицина „Детско здраве Андрюс" с диплома от ФИФА по футболна медицина, пише CNN.

Без значение къде се намират феновете, експертите предупреждават, че те трябва да са внимателни с жегата, докато посещават събития на открито, включително преди и след мачове.

„Има две неща, за които се тревожим: топлинно изтощение и, по-сериозно, топлинен удар", каза Арус.

„Бих вдигнал всичките си червени знамена за град Маями като най-голямото ми място за безпокойство", каза д-р Дъглас Каса, изтъкнат професор в Университета на Кънектикът и главен изпълнителен директор на Института Кори Стрингър, където изучава въздействието на жегата и хидратацията върху спортисти, военни и работници.

Каса добави, че зрителите и работниците са изложени на по-висок риск от заболявания, свързани с жегата, отколкото самите спортисти.

Играчите имат достъп до медицински екипи, почивки за охлаждане, елитни тренировки и внимателно наблюдавани условия, но много от хората, но зрителите, охранителите, персоналът на щандовете за закуски и строителните работници може да прекарат часове в жегата и да не получат същото облекчение, особено на открити стадиони.