Министър Ивкова: Ремонтите на психиатриите ще се оскъпят с 1 млн. евро, но ще завършат в срок

Ремонтите на психиатричните болници и клиники ще се оскъпят с 1 млн. евро, но ще бъдат завършени в срок.

Това заяви министъра на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на въпрос на депутата Катя Панева от "Демократична България", която пита на какъв етап е изпълнението на проекта за преместването на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски" от Нови Искър в София. Министърът увери, че парите няма да бъдат изгубени, след като бъдат подписани допълнителни споразумения.

Ремонтите са финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и ще бъдат завършени в срок до края на август, обяви Панева.

Най-голямо е изоставането на два от общо 18-те проекта. Това са тези за държавната психиатрична болница в Курило, както и ремонта на Клиниката по психиатрия в университетската болница "Д-р Георги Странски" в Плевен.

Ивкова обяснява, че ремонтите на двата обекта ще бъдат оскъпени заради възникнали непредвидени обстоятелства по време на изпълнението и ще бъдат сключени анекси към договорите.

За преместването на психиатричната болница от Курило в София е необходим допълнителен ресурс от близо 800 хил. евро с ДДС над първоначално планираните 2.82 млн. евро с ДДС поради проблеми с инвестиционния проект, забавяния и необходимост от допълнителни строителни дейности.

"Реализирането на ремонтните дейности и разходването на средства от ПВУ в срока на инвестицията бяха поставени в риск поради множество непредвидени фактори, проблеми с инвестиционния проект за ремонт на сградата на бившата Транспортна болница в гр. София и забавяния в изпълнението му, затруднения при доставката на определени активи и възникнала необходимост от изпълнение на допълнителни непредвидени дейности", посочва министър Ивкова.

Тя допълва, че през последните месеци са проведени многократни срещи между представители на Министерството на здравеопазването, фирмата изпълнител и психиатричната болница и е постигнато съгласие за изменение на договора с цел успешното и навременно завършване на ремонта в лечебното заведение.

За ремонта в Клиниката по психиатрия към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен се предвижда анекс за до 200 хил. евро с ДДС над първоначално планираните 810 356 евро с ДДС заради непредвидени работи, установени в хода на строителството, както и вследствие на авария с наводнение.

Общо допълнителното финансиране за двата проекта може да достигне близо 1 млн. евро с ДДС.

Въпреки оскъпяването, министър Ивкова уверява, че средствата са осигурени в рамките на бюджета на инвестицията "Модернизация на психиатричната помощ" по ПВУ, която е в общ размер 22.8 млн. евро и няма да се налага допълнително финансиране от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Допълнителните споразумения ще позволи обектите да бъдат завършени в срок и без риск от загуба на европейско финансиране, уверява министърът. Крайният срок за приключване на дейностите е до края на август.

И двата проекта се изпълняват от кърджалийската фирма "Меаца" ЕООД, която спечели изпълнението на 9 от 18-те обекта от модернизацията на психиатричната помощ.

Проверка на омбудсмана Велислава Делчева установи мухъл, влага и завишени цени при ремонта на държавната психиатрична болница в Севлиево. За него миналата седмица министър Ивкова съобщи, че се отстраняват констатираните забележки.